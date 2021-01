ACH Volley zmagal v Zwettlu, Calcit ostaja v igri

Odbojkarji ACH Volleya so v srednjeevropski ligi prišli do devete zmage, s katero so se na dve točki približali vodilnemu Merkur Mariboru, ki ima tudi tekmo več. Varovanci Matije Pleškaso v Zwettlu, kjer so lani osvojili naslov v tem tekmovanju, v polfinalu so takrat domačo ekipo premagali s 3:2, odigrali dva dobra niza, zataknilo pa se je v tretjem.

V njem so domači ves čas vodili, Ljubljančani pa so jih ujeli na 18. točki, v končnici pa so celo povedli s 23:22. Toda niz so vseeno osvojili Avstrijci, ki pa so bili v četrtem spet v podrejenem položaju, tako da so Pleškovi varovanci vknjižili pričakovane točke. Pri slovenskih prvakih, ki so bili od tekmecev precej boljši v bloku in v napadu, sta se z 20 točkami najbolj izkazala sprejemalec Jan Pokeršnikin korektor Mitar Djurić.

Calcit še v igri za zaključni turnir

Odbojkarji Calcita so v boju za uvrstitev na zaključni turnir v Gradcu nujno potrebovali zmago. Dokaj zanesljivo so jo tudi vknjižili, čeprav so tekmo slabo začeli. V prvem nizu so osvojili vsega 15 točk, v njihovi igri je bilo ogromno napak, kar so domači znali izkoristiti. Tudi na začetku drugega niza jim ni dobro kazalo, a so počasi vendarle prihajali k sebi in prevzemali pobudo. Pri izidu 13:13 so prvič na tekmi nanizali tri zaporedne točke, prednost pa so držali do konca.

Tako kot so bili Slovenci nemočni v prvem, so bili Avstrijci nemočni v tretjem in četrtem. Kamničani so se sprostili, napad je deloval, kot so želeli, dobri so bili tudi v bloku in pri začetnih udarcih, ki pa niso stekli "bombarderju" Mitji Gaspariniju. Tokrat ni dosegel niti enega asa, zato pa je tri Jan Klobučar, ki je najbrž odigral najboljšo tekmo po prihodu v Kamnik. Z 20 točkami je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme.