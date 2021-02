Calcit z zmago v Pliberku že na zaključnem turnirju

Kamničane je zelo pomembna tekma čakala le dan po prvenstven porazu v Mariboru. Tekmec je bil neugoden, v ligi je letos na domačem igrišču premagal tako ACH kot Merkur Maribor, a tokrat je bila četa slovenskega trenerja Matjaža Hafnerjabrez moči. Gosti so imeli z izjemo začetka drugega niza vse pod nadzorom, z dobrimi servisi so povzročali veliko težav domačemu sprejemu, tudi v napadu so bili učinkovitejši kot dan prej v Mariboru.

Mitja Gasparinije dosegel 15 točk, od tega štiri z asi, razpoložen je bil tudi Jan Klobučar, prispeval je 13 točk, z 11 točkami in štirimi bloki se je izkazal tudi Martin Kosmina.