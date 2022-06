Štalekar iz Grčije v Nemčijo

Slovenskega srednjega blokerja Saša Štalekarja, ki je kariero začel v Mislinji in se od tam preselil v kamniški Calcit Volley, so si v vrstah nemških prvakov zaželeli po analizi minule sezone. "Ugotovili smo, da nam do mednarodnega vrha manjka igralec, ki se zares dobro znajde ob mreži, zlasti v bloku. Upamo, da bomo z višino in kakovostjo, ki ju premore Sašo, nadoknadili ta primanjkljaj. Štalekarjev učinek ob mreži je namreč zares impresiven," je za klubsko spletno stran dejal direktor kluba Kaweh Niroomand.