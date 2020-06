Štalekar ob vrnitvi v Kamnik: V dresu Innsbrucka sem odigral najboljšo sezono v karieri

"Z Innsbruckom sem imel sicer podpisano dvoletno pogodbo, ki pa se je prekinila, ker klub ne bo več igral v nemškem državnem prvenstvu. Potem ko je Innsbruck izstopil iz nemškega državnega prvenstva in je zaradi koronavirusa položaj v tujini še vedno precej negotov, sem bil nekaj časa v dvomih, kaj narediti. Toda po pogovorih z vodstvom kamniškega kluba in ob veliki podpori glavnega pokrovitelja Calcita se mi ni bilo težko odločiti. V Kamniku želijo tudi v novi sezoni sestaviti močno ekipo, za nameček so na mesto trenerja pripeljaliGregorja Jerončiča, ki me lahko veliko nauči. Menim, da se bo v novi sezoni kakovost slovenske lige dvignila vsaj za stopnico ali dve, tako da bi lahko ob dobrih treningih in tekmah samo napredoval. Pa tudi sicer se v Kamniku počutim odlično, skrita želja, da bi se v prihodnosti spet preizkusil v tujini, pa vsekakor ostaja," je ob vrnitvi v klub, v katerem se je uveljavil, za uradno spletno stran OZS dejal 24-letni Sašo Štalekar, ki je bil s svojo prvo sezono v tujini zadovoljen. "Mislim, da je bila to celo moja najboljša sezona v dozdajšnji odbojkarski karieri. Ves čas sem se počutil zelo dobro, ekipa je bila sestavljena iz samih pozitivnih fantov, tako da je bilo veliko smeha, zabave, vendar tudi trdega dela na treningih. Med sabo smo bili zelo povezani, pa še Innsbruck je zelo lepo mesto. Organizacija kluba je na visoki ravni, vodstvo kluba je bilo ves čas korektno do mene, za nameček pa sem dobil veliko priložnosti za igro, celo več kot sem pričakoval."