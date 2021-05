Štalekar odhaja h grškemu velikanu

Sašo Štalekar je, kot piše STA, že večletni član slovenske reprezentance, ki se pripravlja na odbojkarsko ligo narodov. V njej bo nastopila prvič. Po podatkih Odbojkarske zveze Slovenije je 25-letni visokorasli odbojkar zanjo nastopil 63-krat. "Navdušen sem, da sem se dogovoril s Panathinaikosom. Komaj čakam, da pridem v Atene in zaigram za ta klub. Vsi v Sloveniji poznajo ta klub in veselim se igranja pred zvestimi navijači. Grško prvenstvo ima svojo dinamiko, v ekipi bo vladala zdrava konkurenca in ne dvomim, da bomo vsi motivirani v boju za domače lovorike. Sam bom temu skušal dodati kar največ," je za spletno stran moštva dejal Štalekar.