Stari znanci Poljaki za novi veliki finale: Tu se naša pot šele začne

Slovenci so že v Rimu, kamor so pripotovali iz bolgarske Varne, kjer so v predtekmovanju dosegli pet zmag, v osmini finala po hudem boju odpravili Turke in četrtfinalu še Ukrajince. Z dvorano PalaLottomatica, prizoriščem zaključnih bojev, se bo slovenska vrsta spoznala v sredo.

Slovenija je na predhodnih štirih izvedbah evropskega prvenstva kar trikrat nastopila v polfinalu (2015, 2019, 2021) in si vselej zagotovila mesto v finalu. Na zadnjih dveh prvenstvih je v polfinalu odpravila prav Poljsko.

"To bo moj tretji polfinale na evropskih prvenstvih. Občutki so zelo, zelo pozitivni. Tu se naša pot šele začne," je odločno za stran Odbojkarske zveze Slovenije povedal najvišji član izbrane vrste Sašo Štalekar.

V dosedanjem delu evropskega prvenstva so izbranci selektorja Gheorgheja Cretuja uvodoma v Varni v izjemnem slogu opravili z nastopi v prvem delu tekmovanja. Po zmagi proti Ukrajini s 3:1 so nanizali uspehe brez izgubljenega niza proti Finski, Španiji, Hrvaški in Bolgariji. V osmini finala so naleteli na izvrstne Turke, ki so vodili z 2:0, a je velika srčnost slovenskih odbojkarjev botrovala izjemnemu zasuku za zmago s 3:2. Vse prej kot lahko delo jih je pričakalo tudi v četrtfinalu, a so v ponedeljek odpor tekmecev – znova so bili to Ukrajinci – po tesni tekmi zlomili s 3:1.