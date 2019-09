Ste ostali brez vstopnice? Na voljo so alternative

Te dni je vsa pozornost usmerjena v Stožice, kjer so slovenski reprezentanti skupaj s svojimi navijači po boju z Rusi odbojkarsko igrišče spremenili v praznično prizorišče. Evforija narašča, saj bodo slovenski igralci danes poskušali ugnati Poljake in se uvrstiti v finale. Ker so vse vstopnice že pošle, imajo navdušenci tega športa na voljo alternative, kje lahko spremljajo odbojkarski dogodek, kot ga Slovenija še ni doživela.

Včeraj so na prodajnih mestih Petrola prodali še zadnjih 2.500 vstopnic za polfinalno tekmo evropskega prvenstva v odbojki med Slovenijo in Poljsko v Stožicah. Podatek, da ena oseba lahko naenkrat kupi največ štiri vstopnici, ni kaj dosti koristil, saj so bile na številnih prodajnih mestih razprodane v nekaj sekundah, sicer pa v slabih dveh minutah, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). Boj naših fantov si boste lahko ogledali tudi na velikem zaslonu pred ljubljansko Mestno hišo in dvorano Stožice. FOTO: Damjan Žibert Zato žal vsi ljubitelji odbojke ne bodo mogli podpirati naših fantov v živo, bodo pa lahko svojo pozitivno energijo prispevali pred Mestno hišo v Ljubljani. Tam bo namreč postavljen veliki zaslon, kjer bodo gledalci lahko navijali in spremljali tekmo s Stritarjeve ulice, so še povedali na OZS. Vzdušje se bo začelo stopnjevati tudi pred areno Stožice. Okoli 19. ure bo za ogrevanje poskrbela glasbena skupina CoverLover, zabava pa se bo začela že nekoliko prej, v popoldanskih urah. Tudi pred dvorano bodo vneti navijači lahko preskusili svoje glasilke, saj bodo tekmo, ki jo bo sicer prenašal Kanal A, lahko gledali preko velikega video zaslona. Po veliki predstavi v dvorani se pričakuje, da bodo slovenski reprezentanti, ne glede na izid, ob spremljavi CoverLover prišli na oder pred Stožicami in pozdravili navijače. Ob tem jim bo zadnja spodbuda Slovencev, preden odidejo v Pariz, kjer se bodo borili v finalni tekmi ali za tretje mesto, zagotovo koristila. Podatkov, da bi tudi druga mesta v Sloveniji organizirala javni ogled tekme z velikega zaslona, OZS nima, je pa možno po družbenih omrežjih zaslediti, da tudi drugod pripravljajo dogajanje."Zasledili smo, da si bo mogoče tekmo ogledati na primer v Novi Gorici na Bevkovem trgu. Tudi bežigrajski kino vabi v svojo dvorano na brezplačen ogled tekme," so primera navedli z OZS. Tekmo pa si seveda lahko tudi ogledate z domačih naslonjačev na Kanalu A ali VOYU. Slovenija - Poljska