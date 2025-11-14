Svetli način
Odbojka

Štern: Na dveh tekmah smo pokazali več od Romunov

14. 11. 2025

Odbojkarji ACH Volleyja si lahko oddahnejo. Potem ko so si s slabšo predstavo pred dobrim tednom dni na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov s porazom 1:3 v Bukarešti proti tamkajšnjemu Dinamu močno otežili delo, so na povratni tekmi v nabito polnem Tivoliju po odlični igri in zmagi v zlatem nizu uspeli preskočiti visoko oviro in se uvrstiti v zadnji kvalifikacijski krog, kjer jih čaka zasedba Radničkega iz Kragujevca.

Prvo ime povratnega dvoboja v Tivoliju je bil nedvomno izjemni korektor Tonček Štern, ki je bil s 34 točkami nerešljiva uganka za sicer kakovostno zasedbo Dinama iz Bukarešte.

"Vedeli smo, kaj moramo narediti, če se želimo uvrstiti v naslednji kvalifikacijski krog. Zaslužili smo si to napredovanje, saj smo, če pogledamo obe tekmi, pokazali več od Dinama. Naš pristop je bil od prve točke naprej pravi, razen v drugem nizu, ko smo malce popustili. Bili smo veliko bolj sproščeni kot na prvi tekmi, (za)igrali bistveno bolje v vseh segmentih odbojkarske igre in zasluženo zmagali," je nekaj trenutkov po velikem slavju ob robu igrišča tivolske dvorane dejal junak velike zmage ACH Volleyja.

"Pohvaliti moram prav vse igralce. Vsak je dodal svoj delež k tej zmagi. Borili smo se po znani krilatici vsi za enega in eden za vse. Tudi ko smo igrali malce slabše, smo verjeli vase, da lahko pripeljemo tekmo do želenega konca. Bila bi prava tragedija, če bi izpustili tako veliko priložnost iz rok," je nadaljeval 30-letni slovenski reprezentant.

Odbojkarji ACH Volleyja so se zasluženo razveselili napredovanja v zadnji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov.
Odbojkarji ACH Volleyja so se zasluženo razveselili napredovanja v zadnji kvalifikacijski krog za Ligo prvakov. FOTO: Damjan Žibert

Po zmagi s 3:1 je sledil odločilni zlati niz, ki je vselej nepredvidljiv. Mlajši od bratov Štern pravi, da se s soigralci niso ustrašili velikega izziva. "Zlati niz je vselej loterija. Enkrat se razplete v eno, drugič pa v drugo smer. Naša usmeritev je bila jasna: iti točko po točko in (po)iskati napake v nasprotnikovi igri. To nam je predvsem v drugi polovici tega niza tudi uspelo. V primerjavi s prvo tekmo smo popravili začetni udarec in igro v obrambi. Ko je tako, smo zelo nevarni za vsakogar," je prepričan Štern, ki se je razveselil vrnitve dolgoletnega reprezentančnega kolega in obenem kapetana Tineta Urnauta.

"Tinetova prisotnost veliko pomeni celotni ekipi. Njegovi nasveti so zlata vredni. Že če samo stoji na igrišču, veliko pripomore k stabilnosti moštva. Veseli smo, da je nazaj," je zaključil Tonček Štern.

simc167
14. 11. 2025 11.57
+2
Super tekma! veseli me, da so tu mladi
