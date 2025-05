Štern in Kozamernik poudarila, da je Soli takoj naredil dober vtis

Odbojkarska zveza Slovenije je predstavila novega selektorja moške članske reprezentance. Nalogo glavnega trenerja bo prevzel italijanski strokovnjak Fabio Soli, ki je z zvezo podpisal dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatni dve leti. Dolgoletna član reprezentance Žiga Štern in Jan Kozamernik o novopečenem selektorju govorita z izbranimi besedami. Sploh slednji, ki je zadnji dve sezoni preživel pod taktirko novega prvega trenerja naše izbrane vrste. In z njim osvojil laskavo Ligo prvakov in italijansko prvenstvo.