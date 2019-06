Posebni občutki kapetana Urnauta: Zmagati doma je najlepše

Kot prvi večji izziv so si slovenski odbojkarji pod vodstvom novega selektorjaAlberta Giulianija začrtali uvrstitev v najvišji razred svetovne lige, kamor so se mimogrede lani že uvrstili, a je vmes posegla Svetovna odbojkarska zveza, ki je tako rekoč na silo na škodo Slovenije našla prostor za Nemčijo. Kapetan moške odbojkarske izbrane vrste je po še drugi prepričljivi zmagi proti Egiptu našemu televizijskemu kolegu Maticu Flajšmanu zaupal, da se je vselej lepo vrniti na domačo grudo, natančneje na Ravne na Koroškem, kjer jeTine Urnaut s soigralci dosegel prepričljivo zmago nad Egipčani. Slovenci so dvoboj dobili s 3:0, nato pa v dogovoru s tekmecem odigrali še četrti niz, ki je po podaljšku pripadel afriškim tekmecem.

"Ko sem stopil na igrišče sem se spomnil vsega lepega, kar sem preživel tu na Ravnah. Najbolj si razumljivo zapomniš lepe trenutke, pomembne zmage. To je bil poseben dan zame," je dejal kapetan slovenske izbrane vrste, ki verjame, da bodo s soigralci do prvega vrhunca poletnega obdobja, pokala challenge, še nekoliko dvignili formo.