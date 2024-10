Štern na debiju v Turčiji pokazal svojo nesporno kakovost

Trenutno v tujih prvenstvih igra 20 slovenskih reprezentantk in reprezentantov, ki so v sezoni 2024 na uradnih tekmah nastopili v dresu izbrane vrste. Med njimi so se konec tedna najbolj izkazali Klemen Čebulj in Gregor Ropret v poljski ligi ter Tonček Štern v Turčiji, pa tudi Selena Leban v Švici.