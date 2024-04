Štern, Pajenk, Štalekar in Ropret se veselijo naslova državnih prvakov

Pretekli teden se je zaključilo kar nekaj tujih prvenstev, kjer so vidne vloge odigrali slovenski reprezentanti in reprezentantke. Tonček Štern, Alen Pajenk, Sašo Štalekar in Gregor Ropret so se veselili naslova državnih prvakov.

Alen Pajenk in Tonček Štern sta pretekli teden v Grčiji z Olympiacosom osvojila naslov državnih prvakov. Klub iz Pireja je s 3:2 premagal večnega tekmeca, atenski Panathinaikos, in se veselil že 32. naslova grških državnih prvakov. Olympiacos je letos zmagal tudi v pokalnem tekmovanju, tako da je klub tokrat dvojno krono osvojil 15. v zgodovini. Na zadnji tekmi državnega prvenstva sta bila med najpomembnejšimi na igrišču slovenska reprezentanta. Pajenk je v statistiko vpisal osem točk, Tonček Štern pa je bil najučinkovitejši igralec novih državnih prvakov, saj je dosegel 25 točk (21 z napadom, po dve pa s servisom in blokom). "Počutim se fantastično. Bila je dobra sezona, naporna, a končala se je na najboljši možen način. Osvojili smo dve najpomembnejši lovoriki v Grčiji. Vesel sem, da smo svojo nalogo vse do konca opravili dobro," je po zmagi za uradno spletno stran OZS povedal Pajenk.

Zlate kolajne se je v nedeljo v Nemčiji v dresu Berlin Recycling Volleys veselil Sašo Štalekar. Statistika 27-letnega slovenskega reprezentanta je sicer ostala prazna, je pa Berlin z zmago s 3:0 na odločilni tekmi proti Friedrichshafnu prišel do 14. naslova državnih prvakov, že osmega zaporednega. Pred letošnjim finalom sta bili ekipi izenačeni na vrhu lestvice s po 13 zmagami v državnem prvenstvu, sedaj pa je Berlin skočil na prvo mesto s 14. lovoriko. Tudi Berlinčani so letos osvojili dvojno krono, saj so marca osvojili še pokalni naslov.

V nedeljo se je zaključilo tudi italijansko prvenstvo. Sir Susa Vim Perugia Gregorja Ropreta je dosegla še tretjo zmago v finalu proti ekipi Mint Vero Volley Monza Nika Mujanovića in se veselila drugega naslova državnih prvakov v zgodovini. Doslej je ekipa iz Perugie v italijanskem prvenstvu zmagala še v sezoni 2017/18. Perugia je z 1:3 zmagala na gostovanju v Monzi, serijo pa je dobila s 3:1 v zmagah. Oba slovenska reprezentanta sta na zadnji tekmi stopila na igrišče, a je njuna statistika ostala prazna. Tako Ropret kot Mujanović bosta zapustila italijansko ligo. Prvi se seli na Poljsko, Mujanović pa v Francijo, kjer bo oblekel dres Paris Volleyja.

Jan Kozamernik se je v dresu Itasa Trentina z Allianzom Milano boril za tretje mesto, a je žal ostal praznih rok. Pretekli teden so odigrali dve tekmi, na obeh pa je dosegel po osem točk. Kozamernika in soigralce 5. maja sicer čaka finale lige prvakov v Turčiji, kjer se bodo pomerili s poljsko ekipo Jastrzebski Wegiel. Rana Verona, za katero igra Rok Možič, je izgubila odločilno tekmo za peto mesto proti ekipi Cucine Lube Civitanova. Slovenski reprezentant ni bil v ekipi, saj so mu zaradi poškodbe opravili artroskopijo gležnja.

