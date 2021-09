Štern: tekma bo težka, a mislim, da nam dobro kaže

Slovenska ekipa je svetovne prvake ugnala že na treh zaporednih prvenstvih, toda vlogo favorita vseeno prepušča nasprotniku. Naši fantje so pred današnjim spektaklom polni optimizma ter mnenja, da je z odlično igro vse mogoče. V ekipi vlada fantastično vzdušje in tekme se veselijo. "Zagotovo, tekma bo zelo težka, igrajo pred domačimi navijači, so svetovni prvaki, toda mislim, da če pogledamo malo zgodovino zadnjih petih oziroma šestih let, nam dobro kaže," je dejal Tonček Štern. Tekmeca sta se letos že srečala v Ligi narodov, kjer so naši fantje nizali izjemne rezultate. V skupinskem delu je bila Slovenija uspešnejša in je tekmeca ugnala, kasneje v polfinalu pa so nam Poljaki vrnili udarec.