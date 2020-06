Tonček Štern nazaj v najmočnejšo ligo v Evropi

Slovenski reprezentant Tonček Štern bo kariero nadaljeval v najmočnejši odbojkarji ligi, italijanski A1. Štiriindvajsetletni korektor bo v prihajajoči sezoni branil barve moštva Kioene Padova, v Italiji pa se bo tako pridružil Janu Kozamerniku in Janiju Kovačiču. Kot del reprezentance je mlajši od bratov Štern dvakrat osvojil srebrno medaljo, in sicer leta 2015 na EP v Bolgariji in Italiji ter leta 2019 na domačem EP, ki se je v zaključnem delu odvilo v Franciji.

icon-expand Tonček Štern je standardni slovenski reprezentant. FOTO: Damjan Žibert Tonček Štern, ki lansko sezono ni imel sreče z izbiro kluba, saj poljski prvoligaš Chemika Bydgoszcz, kljub odličnim predstavam našega odbojkarja, ni izpolnjeval svojih obveznosti. Štern je s posebnim dovoljenjem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) prekinil pogodbo in se za drugi del sezone preselil k turškemu velikanu, Halkbanku iz Ankare. "Zadovoljen sem, da se vračam v Italijo, saj bom zopet nastopal v prvenstvu na najvišji ravni. Igrati vse tekme z močnimi nasprotniki je velika motivacija in mislim, da je to za vsakega igralca zelo pomembno," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran OZS dejal reprezentančni korektor.



Štern je v italijanskem prvenstvu prvič igral v sezoni 2016/17, ko je bil član moštva BluVolley Verona, leta 2018 pa je prestopil v Top Volley Latino. V prihodnji sezoni bo tako že tretji slovenski reprezentant, ki ga bomo lahko spremljali v ligi A1. V njej bo namreč pri Milanu igral srednji bloker Jan Kozamernik, pri Ravenni pa prosti igralec Jani Kovačič.