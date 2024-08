Število odpovedi zmanjšano, a slovenske odbojkarice so še naprej oslabljene

OGLAS

Slovenske odbojkarice so s pripravami na prvi del kvalifikacij za EuroVolley 2026, ki jih bomo spremljali konec tega meseca v Ljubljani, začele 14. julija v Kranjski Gori. Italijanski strateg na slovenski klopi Alessandro Orefice takšnih težav s številom odpovedi kot v prvem delu reprezentančne sezone, ko so Slovenke nastopile v zlati evropski ligi, nima, še vedno pa izbrana vrsta ni v polni zasedbi. "Na žalost na pripravah nimamo vseh igralk, ki bi si jih želeli, nekaj težav pa imamo tudi s poškodbami. Na srečo po poškodbi prsta dobro okreva Mirta Velikonja Grbac, a do tekem verjetno še ne bo nared. Upam, da nas bo ta konec tedna na tekmi z Belgijo prišla spodbujat Maša Pucelj, ki prav tako okreva po poškodbi in je za to reprezentanco zelo pomembna igralka. V reprezentanci sem si želel Polono Frelih in Žano Godec, a sta še vedno poškodovani, Tia Koren pa je ponovno zavrnila moje vabilo. Zaradi vsega navedenega nam bodo po koncu evropskega prvenstva do 20 let, ki trenutno poteka v Bolgariji, na pomoč prišle mladinske reprezentantke Eva Kneževič, Lira Pukl Verdel in Tani Jurič. Glede na vse, kar se dogaja, zares upam, da bo kmalu prišel čas, ko se bodo slovenske igralke, sploh mlajše, začele zavedati, kako pomembno je vabilo v reprezentanco in kakšna čast je nositi reprezentančni dres," je za uradno spletno stran OZS dejal selektor Orefice.

Orefice, ki je po dveh tednih treningov na Gorenjskem izbrano vrsto zbral v Ljubljani, je s pogoji za delo v črnuški dvorani in tudi z realizacijo začrtanega programa zadovoljen: "Zelo sem zadovoljen z našim dosedanjim delom in napredkom, tako individualnim kot ekipnim. Še posebej pa sem zadovoljen, da vodim dekleta, ki so med seboj vedno bolj povezana in ki imajo na igrišču vse boljšo kemijo. Menim, da so tudi igralke začele verjeti v svoj potencial in da v to vsak dan bolj verjamejo. Lahko rečem, da smo po štirih tednih priprav začeli igrati dobro odbojko."

