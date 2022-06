'Švedska? Cilj je, da osvojimo (vsaj) niz'

Slovenske odbojkarice počasi zaključujejo z nastopi v letošnji srebrni ligi. V njej so doslej zabeležile tri zmage in tri poraze, pred njimi sta še obračuna s Švedsko in Luksemburgom. Varovanke italijanskega strokovnjaka Marca Bonitte se bodo najprej pomerile s Švedinjami. V našem taboru se po sobotni zmagi nad Portugalsko nadejajo še ene dobre predstave. "Pred težkima tekmama s Portugalsko in Švedsko sem se pogovoril z igralkami. Vedeli smo, da nam ne bo lahko, a proti Portugalski smo igrali dobro. V naši igri so se še pojavljale napake, nismo še bili na ravni, ki smo je sposobni. A vseeno sem bil zadovoljen in upam, da bomo vsaj tako dobro igrali tudi proti Švedski, ki je seveda favorit. Naš cilj je, da osvojimo niz," je za uradno spletno stran OZS dejal italijanski strateg na naši klopi.

Slovenska podajalka Eva Pogačar je vse boljših predstav slovenske vrste zelo vesela, igre na kar se da visoki ravni pa si želi tudi na obračunu proti Švedinjam: "Na tekmi proti Švedski bomo skušale ohraniti raven igre s tekme proti Portugalski. Švedska je sicer še nekoliko močnejša ekipa, ob tem tudi ne bomo igrale pred našimi navijači in s tega vidika bo za nas še malo težje. Po drugi strani pa se nam je morala precej dvignila in bo igrati proti boljši ekipi celo nekoliko lažje, saj smo same sebi dokazale, da smo tega sposobne."

Kapetanka slovenske reprezentance Saša Planinšec v izjavi za spletno stran OZS dodaja: "Proti Švedski si v prvi vrsti želimo prikazati boljšo igro, kot smo jo na prvi medsebojni tekmi v Mislinji. Vemo, kako kakovostne so tekmice, na čelu z Isabelle Haak, a naš adut je predvsem to, da nimamo ničesar za izgubiti, in se zares lahko osredotočimo nase in na našo igro in tako morda iztržimo več."