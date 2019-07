Svetovna serija v Ljubljani: v boj osem slovenskih dvojic

Pravico do nastopa na glavnem delu turnirja je v moški konkurenci dobilo 12 ekip, med njimi štiri slovenske. Za prva favorita ljubljanskega spektakla veljata Nizozemca Ruben Peninga in Jasper Bouter , takoj za njima sta na seznamu dvojic, ki jim ne bo treba v kvalifikacije, uvrščena najboljša slovenska predstavnika, Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik . Od slovenskih dvojic v predtekmovanje ne bo treba še Danijelu Pokeršniku in Juretu Petru Bedraču ter Tadeju Boženku in Vidu Jakopinu . Posebno povabilo FIVB je prav tako romalo v roke Slovencev, in sicer Gašperju Plahutniku in Črtomirju Bošnjaku , so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije. V kvalifikacije in tako v boj za štiri mesta na glavnem delu turnirja se bo podalo 16 parov iz Rusije, Japonske, Brazilije, Južnoafriške republike, Kanade, Avstrije, Norveške, Italije, Slovaške, Srbije, Nizozemske in Poljske. Na čakalni listi je v moški konkurenci ostalo še dodatnih 20 dvojic, ki upajo na morebitne odpovedi in možnost, da bi se vseeno lahko predstavile slovenskemu občinstvu.

Pri dekletih sta se z največ točkami na ljubljanski turnir uvrstili japonski odbojkarici na mivki, Sayaka Mizoe inSuzuka Hashimoto, drugopostavljeni sta Novozelandki Francesca Kirwan inOlivia MacDonald. Najvišje od Slovenk na glavnem turnirju sta Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar, na petem mestu, sicer pa se bodo za najvišja mesta borile še tri slovenske naveze,Ninain Tajda Lovšin, Katarina Fabjan inKlara Kregar ter Katarina BulcinNina Zdešar, ki sta prejeli posebno vabilo mednarodne odbojkarske zveze.

Med najboljšimi 12 pari so še dvojice iz Ukrajine, Japonske, Litve, Kolumbije in Češke, med 16 ekipami v kvalifikacijah pa odbojkarice na mivki z Japonske, Cipra, Nizozemske, Švice, Anglije, Latvije, Izraela, Kanade, Italije, Belgije, Švedske, Poljske, Madžarske in Avstrije.