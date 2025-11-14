'Tako izjemno vzdušje na klubski ravni sem nazadnje doživel pred 15 leti'

Sijajni sprejemalec je po razburljivem boju in srečnem koncu za ACH Volley, ki se bo v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov pomeril z zasedbo Radničkega iz Kragujevca, priznal, da je bil užitek igrati pred tako številčno in glasno publiko.

"Fantastično, neverjetno vzdušje. Nazadnje sem takšno vzdušje na klubski ravni v Sloveniji doživel pred 15 leti, prav tako v dresu ACH Volleyja. Na krilih tako izjemnih navijačev preprosto ne smeš igrati slabo, zato sem še toliko bolj vesel, da smo upeli zmagati in se uvrstiti naprej v zadnji krog kvalifikacij," je po zmagi s 3:1 in zlatem nizu vzneseno dejal kapetan Tine Urnaut.