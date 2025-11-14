'Tako izjemno vzdušje na klubski ravni sem nazadnje doživel pred 15 leti'

Sijajni sprejemalec je po razburljivem boju in srečnem koncu za ACH Volley, ki se bo v zadnjem kvalifikacijskem krogu za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov pomeril z zasedbo Radničkega iz Kragujevca, priznal, da je bil užitek igrati pred tako številčno in glasno publiko.
"Fantastično, neverjetno vzdušje. Nazadnje sem takšno vzdušje na klubski ravni v Sloveniji doživel pred 15 leti, prav tako v dresu ACH Volleyja. Na krilih tako izjemnih navijačev preprosto ne smeš igrati slabo, zato sem še toliko bolj vesel, da smo upeli zmagati in se uvrstiti naprej v zadnji krog kvalifikacij," je po zmagi s 3:1 in zlatem nizu vzneseno dejal kapetan Tine Urnaut.
"V nobenem trenutku se nismo predali. Kljub temu, da je tekmec na začetku četrtega niza ušel za pet točk, smo se držali prvotnega načrta. Niti za trenutek nismo pomislili na to, da bi prenehali igrati. Ko smo jih ujeli, smo jih nato povsem nadigrali in tudi zlati niz odigrali na visoki ravni. Moramo se zavedati, da smo premagali zelo kakovostnega tekmeca," je poudaril 37-letni Korošec, ki je priznal, da je igrati v odločilnem zlatem nizu nekaj povsem drugega kot v predhodnih štirih.
"Zlati niz je vselej zelo naporen. Predvsem s psihičnega vidika, ker si primoran paziti na vsako točko. Tu smo odigrali zelo zrelo in pametno, tekmec pa je v drugi polovici tega niza popustil, kar smo znali obrniti v svoj prid. Vesel sem zaradi nas igralcev, strokovnega vodstva in predvsem teh neverjetnih navijačev, da smo se prebili v naslednji krog kvalifikacij," je še pristavil Urnaut.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.