CEV LP (M): Orion Stars - ACH Volley FOTO: VOYO

Oranžni zmaji so že prvi del naloge opravili z odliko, saj so na Nizozemskem zmagali s 3:0 (23, 26, 14) in imajo pred četrtkovo tekmo odličen položaj za napredovanje v 3., zadnje kolo kvalifikacij CEV Lige prvakov.

V moštvu ACH Volleyja sta poškodovana Jošt Kržič (vprašljiv za tekmo) in že dlje časa Tine Urnaut.

V Doetinchemu so bili pri naših prvakih najbolj razpoloženi Rok Bračko s 15 točkami, Tonček Štern jih je dodal 14, srbski reprezentant Marko Ivović pa 11. Na drugi strani mreže je bil najbolj učinkovit nizozemski reprezentant Youri Ebbelaar s 14 točkami.

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"Zagotovo smo v odličnem položaju pred četrtkovo povratno tekmo kvalifikacij, vendar predvsem sedaj po novih pravilih, potrebujemo v vsakem primeru še eno zmago, in edino to je v naših mislih. Tekma ne bo enostavna, saj bodo šli Nizozemci na vse ali nič, mi pa jih moramo z našo kvaliteto zaustaviti in si zagotoviti preboj v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Najbolj od vsega pa se veselimo naših navijačev, ki znajo ustvariti odlično vzdušje," je za uradno spletno stran oranćžnih zmajev dejal trener Igor Kolaković.

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko FOTO: Damjan Žibert

"Komaj čakamo, da se evropska sezona začne tudi na domačih tleh pred našimi najboljšimi navijači. Kljub ugodnemu izhodišču s prve tekme, se zavedamo, da bo četrtkova tekma poglavje zase. Smo izjemno motivirani in odločeni, da napredujemo v 3. krog kvalifikacij," pa je povedal libero Jani Kovačič.

Skupni zmagovalec se bo v zadnjem kolu kvalifikacij pred skupinskim delom CEV Lige prvakov pomeril z boljšim iz para Sporting (POR) – Khilasedichi Baku (AZE), pri čemer so v prednosti portugalski prvaki iz Lizbone, ki so s 3:2 dobili že prvo tekmo v Azerbajdžanu. V ligaškem delu so v skupini A že ekipe Galatasaraya (TUR), Panathinaikosa (GRČ) in Berlina Recyclinga (NEM), ki čakajo na najboljšega iz omenjenih kvalifikacij.