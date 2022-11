Tekma resnice za oranžne zmaje

" Način, kako smo izgubili v Perugii, nas je prizadel. Osebno še nisem videl tako dobrih servisov, kot so jih pokazali Italijani. Tudi mi trdo delamo, v dvorani praktično spimo, a smo bili precej slabši. A ni bilo drugega, kot da na ta poraz pozabimo. Vesel sem, da smo ustrezno reagirali in v domačem prvenstvu na isti način kot Perugia nas premagali Panvito Pomgrad, zdaj pa nas v ligi prvakov čakata dve domači tekmi proti bolj enakovrednim tekmecem ," je na novinarski konferenci pred dvobojem z nemškim moštvom dejal kapetan ekipe Nikola Gjorgiev , ki je že premlel, na kakšen način bi si lahko ACH Volley zagotovil drugo mesto in uvrstitev v izločilne boje lige. " Razveselil sem se rezultata prve tekme Dürna, ki je premagal turški Ziraat Bank Ankaro, za katero sem prepričan, da bo v domači dvorani zmagovala. Tako menim, da bi s tremi zmagami lahko prišli do drugega mesta, za Perugio pa sem prepričan, da v skupini ne bo izgubila niti niza, " meni makedonski korektor.

Slovenski prvaki so Düren dobro spoznali, menijo, da gre za odlično ekipo. "Seveda smo si pogledali posnetke njihove igre. Gre za zelo dobro ekipo, katere igra sloni na treh igralcih, nemškemu reprezentančnemu sprejemalcu Tobiasu Brandu, čilskemu korektorju Sebastianu Gevertu in organizatorju igre Tomasu Kocian-Falkenbachu. Imajo tudi visokega neugodnega srednjega blokerja Luuca Van der Enta, ki meri kar 210 centimetrov. V nemškem prvenstvu igrajo odlično, tudi njihova gladka zmaga proti Turkom me je do neke mere presenetila, a vseeno verjamem, da so premagljivi," je optimistično razpoložen trener ACH Volleyja Radovan Gačič, ki je optimističen tudi glede napredovanja v izločilne boje.