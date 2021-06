Tekma za tretje mesto: Francozi žal premočni

Slovenski odbojkarji so z dvanajstimi zmagami in tremi porazi kot tretjeuvrščena reprezentanca zaključili redni del elitne Lige narodov. Ob tem so na svetovni lestvici napredovali na visoko šesto mesto. Polfinalni obračun s Poljaki se žal ni izšel po načrtih. Tako reprezentanca Slovenije kot tudi Francije sta v polfinalnih nastopih v Ligi narodov izgubili z rezultatom 3:0. Francoze so ugnali Brazilci. Naša reprezentanca se je v sklopu rednega dela tekmovanja z reprezentanco Francije že srečala, takrat je po zaostanku z 0:2 na koncu slavila z rezultatom 3:2. Slovencem pa tokrat preobrat žal ni uspel, nasprotniki so slavili z rezultatom 3:0 (20, 18, 19).