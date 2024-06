Tekmeci Slovencev ostali brez ključnega posameznika

Lucas , Mauricio , Wallace in Bruno Rezende so še zadnji aktivni predstavniki brazilske odbojkarske reprezentance, ki je poskrbela za rekordne nize nepremagljivosti. 39 zaporednih zmag v sezoni 2003/04 in 2005/2006 ter 28 dvoboji brez poraza med letoma 2019 in 2021. Dosežki, ki jih bo težko prekašati. Tudi varovanci Bernarda Rezendeja v prenovljeni, pomlajeni in spremenjeni zasedbi težko zagotovijo kaj takšnega.

Sploh sedaj, ko so ostali brez prvega organizatorja igre Bruna. Poškodba mečne mišice ga je zaenkrat oddaljila od igranja za izbrano vrsto, turnir Lige narodov v Fukuoki, na katerem se bo z Brazilijo pomerila tudi Slovenija, bi zato izpustil poročajo na spletni strani webvolei.br. Brazilski selektor in oče odbojkarja je že vpoklical Matheusa, z njim išče igro, karioke pa so v uvodnem obračunu turnirja na Japonskem brez težav, s 3:0 v nizih, odpravile Nemčijo.

Brazilci se bojijo, da je ogrožen celo njegov nastop na olimpijskih igrah, čeprav je jasno, da bo reprezentančna zdravniška služba, morda celo kakšni specialisti, s katerimi je Bruno sodeloval v Italiji, naredili vse, da se to ne zgodi, da Brazilija ne ostane brez enega ključnih posameznikov izbrane vrste. Brazilcev, ki so večji del zadnjega svetovnega prvenstva odigrali v Stožicah, v sklopu Lige narodov ne bo v Ljubljano, saj jih zadnji turnir pred zaključnim dogodkom najboljših osmih reprezentanc, čaka na Filipinih. Prihajajo pa v Stožice Argentinci, Bolgari, Srbi, Kubanci, Poljaki, Italijani, Srbi in Slovenci. In dvoboji slovenske izbrane vrste so že dobro razprodani. Za vse, ki si vstopnic ne boste pravočasno zagotovili, pa boste lahko neposredne dvoboje spremljali na Kanalu A.