Ženska odbojkarska reprezentanca Slovenije, ki igra svoje prvo svetovno prvenstvo, na Tajskem še naprej piše zgodovino. Po zgodovinski prvi zmagi nad Argentino se je uvrstila v osmino finala. Slovenke lahko v izločilnih bojih le še uživajo, saj so na SP že sedaj nastopile nad pričakovanji. Osmina finala je na programu v ponedeljek v Bangkoku.

Naše odbojkarice so z odličnimi predstavami proti Američankam, katerim so odvzele niz, in proti Čehinjam, proti katerim so klonile po petih nizih, v uvodnih dveh obračunih že opozorile nase. Svojo kakovost pa so dodatno potrdile na današnji tekmi z zmago s 3:0 nad Argentino, s čimer so se približale svojemu cilju, uvrstitvi v osmino finala. Po slovenski tekmi je sledil še obračun med Američankami in Čehinjami, s katerimi so se Slovenke borile za drugo mesto v skupini D, ki vodi v izločilne boje.

Selektor Alessandro Orefice FOTO: Profimedia icon-expand

Čehinje so klonile proti Američankam s 3:0, Slovenija pa je s tem zasedla drugo mesto v skupini in se uvrstila v osmino finala. "Težko dojemam, kaj se je zgodilo, saj gre za nekaj res izjemnega. To je zgodovinski uspeh, povrh vsega pa je to še naše prvo svetovno prvenstvo. Mislim, da smo opravili odlično delo. Gre za rezultat, ki je plod odrekanj, načrtovanja in težkih trenutkov," je za uradno spletno stzran OZS dejal selektor slovenske izbrane vrste Alessandro Orefice.

Kmalu bo jasno, s katero reprezentanco skupine E se bo Slovenija srečala v Bangkoku. Trenutno vrh lestvice zaseda Turčija, tik za petami pa je reprezentanca Kanade. Ekipi se bosta na zadnji dan tekem skupinskega dela pomerili med sabo. Naše odbojkarice se bodo 1. septembra v tajski prestolnici pomerile s prvo uvrščeno ekipo skupine E.

Slovenke na Tajskem pišejo zgodovino. FOTO: OZS icon-expand

"Turčija in Kanada sta ekipi z veliko kakovosti. Držali se bomo svojega načrta, jutri pa bo rezultat tekem skupine E odločil, katero od teh dveh reprezentanc bomo dobili v osmini finala. Ne glede na nasprotnico se bomo nanjo dobro pripravili in na tekmo odšli z našo energijo ter željo po zmagi," je o naslednjih nasprotnicah Slovenk še povedal 40-letni Italijan.

V osmini finala bodo Slovenkam družbo delale reprezentance Srbije, Japonske, Nemčije, Poljske, Dominikanske Republike, Kitajske, Turčije, Kanade, ZDA, Brazilije, Francije, Tajske, Nizozemske, Italije in Belgije.