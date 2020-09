Tina Grudina najmanj sezono na Madžarskem

Tina Grudina se bo v madžarskem prvenstvu tako pridružila še eni slovenski reprezentantki, Sari Najdič , ki je pred dnevi okrepila Fatum Nyiregyhazo. " Zelo se veselim te sezone. Bekescsabai je zelo dobro organiziran klub z visokimi ambicijami. To se kaže tudi na treningih, ki so precej naporni, ritem je ves čas zelo visok, počitka skorajda ni, telesna priprava je zelo intenzivna. Mislim, da bom potrebovala vsaj kakšen teden, da bom ujela pravi ritem ," je po prvih treningih za uradno spletno stran OZS povedala odlična blokerka.

Primorska odbojkarica obenem odkrito napoveduje boj za najvišja mesta v madžarskem prvenstvu, ki je iz leta v leto močnejše: "Proti Vasas Obudi, Bekescsabai in Nyiregyhazi sem večkrat igrala v okviru srednjeevropske lige in lahko rečem, da je napredek madžarskih ekip neverjeten. Liga ima štiri zelo dobre ekipe, ki se bodo borile za naslov, obenem je tu še nekaj ekip, ki lahko mešajo štrene. Pričakujem težke tekme in dobro prvenstvo, v klubu pa si vsi želimo osvojiti katero od lovorik. Dekleta v ekipi smo zelo motivirana za delo, imamo dvanajst kakovostnih igralk, od tega pet tujk, tudi s trenerjem in njegovim načinom dela sem zelo zadovoljna. Skratka, komaj čakam, da se vse skupaj začne," je za spletno stran krovne Zveze še dejala 25-letna reprezentantka.