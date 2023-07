Tine Urnaut: Cilji morajo biti konkretni

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po obetajočem začetku v tekmovanju Lige narodov na zaključnem turnirju v poljskem Gdansku izgubila prvo tekmo, ki jo je odigrala proti Japoncem. Slednji so redni del tekmovanja končali na drugem mestu in vedelo se je, da ne bodo lahek nasprotnik. Kljub vsemu so Slovenci nekoliko razočarali s svojo igro. Ker je pred njimi poletje, polno obveznosti, lahko le upamo, da bodo strnili glave in popravili pomanjkljivosti do prihajajočega evropskega prvenstva.

