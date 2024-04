Tine Urnaut: Igranje pred polnimi Stožicami je vselej nekaj posebnega

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo med 18. in 23. junijem v dvorani Stožice lovila olimpijsko vozovnico za Pariz. Kapetan trikratnih evropskih podprvakov in četrte reprezentance z zadnjega svetovnega prvenstva Tine Urnaut poudarja, da si ne bi mogli zaželeti lepšega kraja za boj za tisto, kar izjemni zasedbi še manjka. Reprezentančne tekme v Stožicah so najlepši odlomek iz knjige moje kariere, se novega poglavja veseli Urnaut.