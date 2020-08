Tine Urnaut 'na čakanju' v Milanu

Član Allianz Power Volley Milana je sicer še en srebrni slovenski odbojkar Jan Kozamernik, glavni trener pa Roberto Piazza. Tine Urnautje sicer še naprej član kitajskega moštva Shanghai Golden Age, tako da v Milanu le trenira in čaka kako se bodo stvari v naslednjem obdobju razpletale. Na Kitajskem se namreč zaključuje šele minula sezona in to brez tujcev v klubih. V novi sezoni pa bodo ti lahko znova zaigrali za kitajske klube.

In tako tudi Korošcu ne preostane drugega kot čakanje in pa vadba v Italiji, kjer je v minulih sezonah, v več klubih, pustil viden pečat. Sicer pa je Urnaut "na čakanju", ko je govora o klubskih tekmah, skorajda že celo leto, oziroma po lanskem navdušujočem evropskem prvenstvu. Takrat so se namreč stvari, zaradi novega koronavirusa, začele zapletati najprej prav na Kitajskem.