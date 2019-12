Tine Urnaut: Najlepši trenutek v letu 2019? Ko smo skupaj z navijači peli himno pred Poljaki

"Atmosfera je zelo pozitivna. Veseli smo, da smo spet skupaj, čeprav ni minilo veliko časa od našega zadnjega snidenja. Ta čas je kar malce nenavaden, da smo se zbrali, doslej smo bili približno ob takem času skupaj le enkrat, pred leti, ko smo se pripravljali na kvalifikacije v Nišu,"je z novim delovnim druženjem zadovoljen kapetan Tine Urnaut, ki o samih kvalifikacijah še ne razmišlja: "Najprej se moramo pripraviti, o tekmecih ne razmišljamo, to bomo počeli, ko bo čas za to. Vsekakor pa lahko rečem, da je kakršnakoli napoved nehvaležna. Pomeril se bomo s kakovostnimi tekmeci, težko bo, a mi verjamemo vase."

"Lepo nam je, ker se dolgo časa nismo videli. Prvi utrinki in treningi so zelo pozitivni. Nekaj zbadanja pred treningi, v prostem času, malo smo se pogrešali," je v pogovoru z našim novinarjem Ervinom Čurličem še dodal kapetan. Vzel si je čas in strnil vtise o nadvse uspešnem letu 2019, ko so slovenski odbojkarji osvojili srebrno odličje na Eurovolleyju. Pa je na igranje v dvorani Stožice še kaj spominov?"Dokler me o tem niste povprašali, o tem nismo prav veliko razmišljali. Zagotovo pa, če zdaj pomislim, so to spomini, ki bodo vedno ostali," je obrazložil Urnaut. Ta si bo v letu 2019 najbolj zapomnil trenutek, ko se je marsikateremu Slovencu naježila koža. "Zagotovo trenutek v Stožicah, ko smo premagali Ruse in Poljake. Mogoče tisti trenutek pred tekmo s Poljsko, ko so oz. smo vsi peli slovensko himno. To je en trenutek, ki je zares enkraten," je izpostavil Urnaut. Našim bralcem in gledalcem pa je v letu 2020 zaželel: "Vsem bi voščil zdravja in da boste srečni, vse ostalo lahko potem pride. Predvsem športnikom, ki rabimo telesa, da se lahko ukvarjamo s tem: zdravja in sreče!"