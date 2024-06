Tine Urnaut ostaja na Japonskem, a že komaj čaka prihod v Stožice

Da v zasedbi Wolfdogs Nagoyja, kjer so se v sezoni 2022/23 veselili naslova državnih prvakov, razmišljajo o novih lovorikah, je postalo jasno, ko so v svoje vrste zvabili izjemnega nizozemskega korektorja Nimirja Abdel-Aziza. A pri eni vrhunski okrepitvi se niso zaustavili, saj so v enem najmočnejših klubov v deželi vzhajajočega sonca iskali še izkušenega sprejemalca, vodjo na in zunaj igrišča. Našli so ga v kapetanu slovenske izbrane vrste Tinetu Urnautu. Čeprav so športnika z Raven na Koroškem dolgo povezovali s selitvijo v izjemno kakovostno poljsko PlusLigo, kjer naj bi pri Skra Belchatowu združil moči s selektorjem Gheorghejem Cretujem, je naposled sklenil, da ostane na Japonskem.