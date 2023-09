Tine Urnaut: Imeli smo vse v svojih rokah, toda tega nismo izkoristili

Slovenci so polfinalni obračun proti Poljakom začeli precej optimistično. Toda po zmagovalnem prvem nizu so se stvari obrnile navzdol: "Ja, začeli smo dobro, čeprav smo že v prvem nizu izgubili tri enostavne žoge, ki jih pač ostale reprezentance ne izgubljajo. Poljaki jih ne izgubljajo. Tudi v drugem nizu smo imeli vse v svojih rokah, toda tega nismo izkoristili. Da bi potegnili naprej, si nabrali nekaj prednosti in mirneje odigrali do konca. Tega danes nismo uspeli izkoristiti," po tekmi našemu novinarju Maticu Flajšmanu pove kapetan Tine Urnaut. Iskanje krivca v takšnih trenutkih je zahtevno, toda slovenski odbojkarji so prepričani, da so si sodili sami. "Ja, že na dveh intervjujih so me spraševali, ali je bil za poraz kriv Wilfredo Leon, pa bi samo dejal, da smo bili kar mi sami. Zagotovo naša igra ni bila na nivoju. Videli smo že na prejšnjih dveh tekmah, da je naša igra padala. Zagotovo je to, da po tako lepem prvem setu in vodstvu 6:3 ni bil potreben ta preobrat. Preobrat, ki ga nismo pričakovali. Storili smo veliko napak, bili smo nezbrani v pomembnih trenutkih, potem pa še ta poškodba Gregorja Ropreta. Lahko nam je žal, ampak težko iščemo to kot izgovor. Uroš Planinšič je nastopil zelo dobro, tako da njemu gredo vse pohvale. Imeli smo svoje priložnosti v ćetrtem nizu, nismo zdržali pritiska, tako da lahko le čestitamo Poljski. Samo smo krivi za vse skupaj," pa je dejal Rok Možič.