Odbojka
'Dokler bom lahko, bom pomagal - z eno roko ali s celim telesom'
Odbojkarji ACH Volleyja lahko začnejo razmišljati o Radničkem iz Kragujevca, zadnjem tekmecu na poti do Lige prvakov, potem ko so v domačem prvenstvu s 3:0 v nizih ugnali novomeško Krko in tako uspešno oddelali generalko pred sredinim dvobojem (19.50 na Kanalu A in VOYO). To bo nova najpomembnejša tekma sezone za Ljubljančane, ki so v četrtek le dočakali tudi debi kapetana Tineta Urnauta.
