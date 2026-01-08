Tivoli je pripravljen: ACH gosti turške prvake

Turški državni prvaki so skupinski del odprli z zmago proti Toursu, v domačem prvenstvu pa so z enim samim porazom na vrhu lestvice. Zaradi zelo močne zasedbe, v kateri izstopajo nizozemski korektor Nemir Abdul-Aziz, francoski reprezentant Trevor Clevenot in poljski reprezentant Tomasz Fornal, jih upravičeno uvrščajo med favorite skupine.
Po porazu na uvodni tekmi proti Trentinu bodo skušali Ljubljančani tokrat popraviti izkupiček in priti do prvih točk ob glasni in bučni podpori s tribun. "Proti Trentu smo bili blizu temu, da bi lahko resneje zapletli potek tekme. Zdaj pa nam je v veliko čast in zadovoljstvo, da v Tivoliju gostimo še eno vrhunsko evropsko ekipo z najvišjimi ambicijami. Nastopanje proti takšnim tekmecem je za nas privilegij. V moštvu imamo izkušene slovenske reprezentante, ki v tem tekmovanju in v tem okolju še niso pogosto igrali proti tako kakovostnim nasprotnikom, zato je motivacija izjemna. Naš cilj je, da odigramo dobro, zrelo in pogumno tekmo," je napovedal trener zmajev Igor Kolaković.
Tokratne nasprotnike sicer zelo dobro pozna Tonček Štern, ki je pred začetkom letošnje sezone turški dres zamenjal za oranžnega – in precej bolj domačega. "Mogoče je lažje, ko poznaš nasprotnikovega podajalca, ko treniraš celo leto z njimi, jih je lažje brati v bloku, za napadalce avtomatsko veš, kje se postaviti v obrambi. Ampak vseeno so to igralci, ki lahko presenetijo iz vseh strani," je povedal.
