Tivoli je pripravljen: ACH gosti turške prvake

Po porazu na uvodni tekmi proti Trentinu bodo skušali Ljubljančani tokrat popraviti izkupiček in priti do prvih točk ob glasni in bučni podpori s tribun. "Proti Trentu smo bili blizu temu, da bi lahko resneje zapletli potek tekme. Zdaj pa nam je v veliko čast in zadovoljstvo, da v Tivoliju gostimo še eno vrhunsko evropsko ekipo z najvišjimi ambicijami. Nastopanje proti takšnim tekmecem je za nas privilegij. V moštvu imamo izkušene slovenske reprezentante, ki v tem tekmovanju in v tem okolju še niso pogosto igrali proti tako kakovostnim nasprotnikom, zato je motivacija izjemna. Naš cilj je, da odigramo dobro, zrelo in pogumno tekmo," je napovedal trener zmajev Igor Kolaković.