Odbojka

Tivoli je pripravljen: ACH gosti turške prvake

Ljubljana, 08. 01. 2026 19.30 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
N.M.
ACH - Ziraat

Evropsko sezono so odbojkarji ACH Volleyja začeli s porazom v Trentu, nato pa izkoristili premor za pripravo na nov izziv. Ta je na sporedu nocoj v Tivoliju, kjer se merijo s turškim prvakom Ziraat Bankkart iz Ankare. Ljubljančani so obračun pričakali samozavestno in verjamejo, da se lahko enakovredno kosajo tudi z enim najmočnejših tekmecev v skupini. Tekmo je v neposrednem prenosu mogoče spremljati na Kanalu A in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz SVETA: Pogovor s Tinetom Urnautom
    09:46
    Iz SVETA: Pogovor s Tinetom Urnautom
  • Iz 24UR: Pred tekmo ACH Volleyja
    02:05
    Iz 24UR: Pred tekmo ACH Volleyja

Turški državni prvaki so skupinski del odprli z zmago proti Toursu, v domačem prvenstvu pa so z enim samim porazom na vrhu lestvice. Zaradi zelo močne zasedbe, v kateri izstopajo nizozemski korektor Nemir Abdul-Aziz, francoski reprezentant Trevor Clevenot in poljski reprezentant Tomasz Fornal, jih upravičeno uvrščajo med favorite skupine.

CEV LP (M): ACH Volley - Ziraat Ankara
CEV LP (M): ACH Volley - Ziraat Ankara
FOTO: VOYO

Po porazu na uvodni tekmi proti Trentinu bodo skušali Ljubljančani tokrat popraviti izkupiček in priti do prvih točk ob glasni in bučni podpori s tribun. "Proti Trentu smo bili blizu temu, da bi lahko resneje zapletli potek tekme. Zdaj pa nam je v veliko čast in zadovoljstvo, da v Tivoliju gostimo še eno vrhunsko evropsko ekipo z najvišjimi ambicijami. Nastopanje proti takšnim tekmecem je za nas privilegij. V moštvu imamo izkušene slovenske reprezentante, ki v tem tekmovanju in v tem okolju še niso pogosto igrali proti tako kakovostnim nasprotnikom, zato je motivacija izjemna. Naš cilj je, da odigramo dobro, zrelo in pogumno tekmo," je napovedal trener zmajev Igor Kolaković.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tokratne nasprotnike sicer zelo dobro pozna Tonček Štern, ki je pred začetkom letošnje sezone turški dres zamenjal za oranžnega – in precej bolj domačega. "Mogoče je lažje, ko poznaš nasprotnikovega podajalca, ko treniraš celo leto z njimi, jih je lažje brati v bloku, za napadalce avtomatsko veš, kje se postaviti v obrambi. Ampak vseeno so to igralci, ki lahko presenetijo iz vseh strani," je povedal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
odbojka ach liga prvakov ziraat tivoli

'Po porazu s Trentinom smo le še bolj motivirani'

KOMENTARJI1

gullit
08. 01. 2026 18.50
Gremo blejci oziroma ker so se prodali, gremo ljubljancani. Držim pesti.
Odgovori
0 0
