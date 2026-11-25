CEV LP (M): ACH Volley - Baku FOTO: VOYO

Ljubljančani so prvo tekmo v Bakuju dobili s 3:1, seveda morajo v Tivoliju dobro igro s prve tekme ponoviti, zmagati še enkrat in vnovič bodo člani elitne družbe najboljših 20 evropskih odbojkarskih klubov. Četudi je izhodišče odlično, previdnost ne bo odveč, česar se v ljubljanskem taboru dobro zavedajo.

"V četrtek nas pred domačimi navijači čaka ena najpomembnejših tekem sezone, odločilna za preboj v skupinski del lige prvakov. Na prvi tekmi v Bakuju smo na eni strani igrali odlično in nismo dovolili nasprotniku, da bi se razigral, ter na drugi strani imeli nekaj padcev v igri, ki so jih odbojkarji Bakuja hitro znali izkoristiti. Tekma v Tivoliju bo poglavje zase, in mi bomo morali biti tisti, ki bomo narekovali ritem igre. Verjamem v uspeh svoje ekipe," pred tekmo leto pravi strateg oranžnih zmajev Igor Kolaković.

Alen Pajenk (desno) se zaveda zahtevnosti izziva. FOTO: ACH Volley Ljubljana

Tudi nadomestni kapetan Alen Pajenk - Tine Urnaut je še naprej v fazi rehabilitacije po poškodbi - je poudaril, da ekipa čuti pritisk. "To so tekme sezone, saj brez tega dobesedno ni več kluba, kot bi rekli. Treba je premagati nasprotnike, ki jih moraš, in vso osredotočenost usmeriti zgolj in samo v to," je jasen 40-letni srednji bloker.

"Vsekakor si ne želimo tekme, ki smo jo prikazali doma proti Orion Stars. Vemo, da se vse lahko zgodi in na to smo pripravljeni. Delamo vse na tem, da bomo čim boljši in ustrezno pripravljeni, da bo čim manj panike," je še o psihološki pripravi razlagal dolgoletni slovenski reprezentant. V moštvu iz Tivolija težav s poškodbami (z izjemo dalj časa odsotnega Tineta Urnauta) nimajo, veseli pa dobra forma nekaterih ključnih igralcev, med katerimi so na prvi tekmi v Bakuju izstopali Rok Bračko (22 točk), Tonček Štern (19) in Marko Ivović (13). Na drugi strani mreže sta za prvake Azerbajdžana največ točk prispevala Brazilca Reyes Rodriguez (22) in Estrada Mazorra (12).

Igor Kolaković FOTO: Damjan Žibert