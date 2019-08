Tokio kljub približevanju začetka OI 2020 nima dovolj invalidom prilagojenih sob

"Nad pripravami olimpijskih prizorišč ne bi mogel biti bolj zadovoljen, vse gre po načrtih. A ostaja velika skrb, kjer bodo organizatorji nastanili ne le športnike – invalide, temveč tudi njihovo spremljevalno osebje ter navijače, ki imajo številni prav tako telesne okvare," je v pogovoru za francosko agencijo AFPleto dni pred začetkom športnega spektakla dejal prvi mož paralimpijskega komitejaAndrew Parsons

Po njegovem gre res za boren izbor hotelskih sob, prilagojenih invalidom, za tisoče invalidnih navijačev, novinarjev in trenerjev, ki bodo prišli v Tokio na 13-dnevno tekmovanje. Športniki invalidi bodo z najožjim spremljevalnim osebjem bivali v olimpijski vasi, kjer pa je dovolj prilagojenih sob. Vendar zunaj olimpijske vasi ta čas manjka kar polovica prilagojenih hotelskih sob, predvidenih za udeležence paralimpijskih iger, za sodnike in uradnike.

Spremenjena zakonodaja v veljavi šele po igrah

Japonska zakonodaja za hotele namreč veleva le eno invalidom prilagojeno sobo na 50 hotelskih sob in, čeprav so jo že spremenili, bo stopila v veljavo šele po olimpijskih in paralimpijskih igrah. Parsons je dejal, da pomanjkanje invalidom prilagojenih hotelskih sob kaže na družbeno stigmo, s katero se srečujejo invalidi na Japonskem.

"Najverjetneje na Japonskem menijo, da invalidne osebe pa že ne morejo potovati za zabavo, prosti čas ali poslovno, zakaj bi torej imeli invalidom prilagojene sobe?" je v pogovoru za AFPše razmišljal 42-letni Parsons. Sprememba v zakonodaji bo imela po njegovem pomembno zapuščino z iger in Parsons upa, da bo tekmovanje obenem prispevalo k spremembi odnosa do invalidnih oseb.

'Ljudje s trajnimi okvarami so del družbe kot vsak drug'

"Igre bodo, upamo, pokazale, da lahko oseba s trajnimi telesnimi okvarami potuje, dela vse, kar lahko tudi drugi, če ji le ponudiš ustrezne pogoje," je za AFPše dejal Parsons, ki meni, da je na Japonskem treba spremeniti odnos do invalidov. Še najbolj si želi, da bi sporočilo prišlo do japonskih otrok, odločevalcev v prihodnosti, da bodo razumeli, da so "ljudje s trajnimi okvarami prav tako meščani, da so del družbe kot vsak drug".

Šef paralimpijcev je še dejal, da upa, da bo nekoliko poznejši datum paralimpijskih iger poskrbel vsaj za malo manjšo toplotno obremenitev športnikov, ki bo ena večjih težav olimpijskih iger. Saj imajo nekateri paralimpijci dodatne težave; kvadraplegiki, na primer, se ne morejo potiti, zato je treba sprejeti drugačne ukrepe, kako ohladiti telo, je opozoril Parsons.