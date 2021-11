Slabši izkupiček odbojkarjev v tujini

V Rusiji je Zenit St. Petersburg našega kapetana Tineta Urnauta na gostovanju pri Lokomotivu izgubil s 3:0, Urnaut, ki je bil v napadu 44-odstoten, je tokrat dosegel osem točk. Na Poljskem je izgubila tudi Asseco Resovia Klemna Čebulja in Jana Kozamernika, tokrat je bil s 3:0 boljši Jastrzebski Wegiel. Čebulj je v statistiko ob 62-odstotnem napadu vpisal devet točk, Kozamernik pa štiri, tri z napadom in eno z blokom. V Grčiji smo spremljali slovenski derbi med Alenom Pajenkom in Žigo Šternom, v vrstah Olympiakosa je bil s 3:0 uspešnejši Pajenk, ki je ob 75-odstotnem napadu dosegel tri točke in dve dodal z blokom, Štern pa je za Foinikas Sirou ob 41-odstotnem napadu prispeval sedem točk. Sašo Štalekar je s Panathinaikosom slavil v gosteh pri Filippos Veroiasu, statistika še ni dostopna.

Swietelsky-Bekescsaba Sare Najdič še naprej igra zelo dobro in je v madžarskem prvenstvu tokrat prepričljivo odpravila UTE. Naša podajalka se je izkazala s petimi točkami, tremi asi in dvema varanjema. V Romuniji, kjer barve CSM Targovista brani Darja Eržen, tekem 4. kroga ni bilo, prav tako tudi ne v Belgiji, kjer za Tchalou Volley igra Žana Zdovc Sporer.

Cambrai Gregorja Ropreta je bil, kot piše na uradni spletni strani OZS, prejšnji teden polovično uspešen. Moštvo našega podajalca je namreč med tednom na razburljivi tekmi francoskega prvenstva s 3:1 premagalo Chaumont, v soboto pa je Cambrai s 3:0 klonil v gosteh pri Toursu. Vandoeuvre-Nancy Nike Markovič in Mojce Pene je izgubil tako proti Mulhousu kot proti Marcq en Baroeulu, naši reprezentantki na prvi tekmi nista dobili veliko priložnosti za igro, na drugi pa je Markovičeva v dveh nizih in pol dosegla sedem točk, Penetova pa v enem tri. Cannes Eve Zatković, ki tudi tokrat praktično ni igrala, je s 3:2 izgubil na težkem gostovanju pri Nantesu, nato pa s 3:1 premagal Marcq en Baroeul.