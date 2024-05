Tonček Štern drugi najboljši napadalec, Čebulj na tretjem mestu med sprejemalci

Na lestvici najboljših serverjev si Gregor Ropret z desetimi asi deli prvo mesto z Alessandrom Michielettom in Nimirjem. Le as manj ima Štern, tri manj pa Čebulj. Med najboljšimi blokerji so v prvi deseterici trije slovenski reprezentanti, Jan Kozamernik se je s sedmimi bloki uvrstil na osmo, Štern in Čebulj pa si s petimi doseženimi bloki delita deseto mesto. Vrh lestvice sicer zaseda Kubanec Javier Concepcion s 14 bloki.

Na lestvici prvih dveh turnirjih v Turčiji in Braziliji, vodijo italijanski odbojkarji s štirimi zmagami in enajstimi točkami. Drugi so Slovenci, ki so prav tako nanizali štiri zmage, a zbrali točko manj, tretji pa so Kubanci s tremi zmagami in porazom ter desetimi točkami.