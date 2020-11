Tonček Štern MVP tekme v Italiji

V ženskem delu madžarskega prvenstva na vodilnih dveh mestih še naprej ostajata ekipi slovenskih reprezentantk. Na vrhu je BRSE Tine Grudine, ki je na tekmi sredi tedna prepričljivo premagal DVTK. Slovenska srednja blokerka je bila v napadu 63-odstotno uspešna in se je izkazala z 11 točkami, eno je dosegla neposredno iz bloka. Grudina je z 19 bloki sicer četrta najuspešnejša blokerka prvenstva. Fatum Nyiregyhaza, za katero igra Sara Najdič , je preteklo soboto proti 1. MCM-Diamant Kaposvar prav tako prepričljivo prišla do novih treh točk. Naša podajalka je srečanje izpustila. BRSE ima po sedmih odigranih tekmah 19 točk, Fatum pa točko manj.

Dejan Vinčićse je s Friedrichshafnom v nemški prvi ligi veselil še četrte zmage na petih tekmah. S soigralci so premagali moštvo Berlin Recycling Volleys, Vinčić pa je prispeval tri točke, od tega je eno dosegel v bloku. Pretekli konec tedna bi v Nemčiji v dresu Potsdama morala debitirati Darja Eržen, a zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus za zdaj ostaja v Sloveniji. Potsdam, trenutno vodilna ekipa prvenstva, je sicer s 3:0 premagal Münster. Na igrišče v francoskem državnem prvenstvu je znova stopilAlen Pajenk s Poitiersom in moral po petih nizih priznati premoč vodilni ekipi prvenstva, Cannesu. Izkušeni reprezentančni srednji bloker je ob polovični uspešnosti v napadu dosegel osem točk. Eno točko je dodal v bloku, eno pa je prispeval na servisu, z asom. Poitiers je na šestih tekmah trikrat zmagal in trikrat izgubil.

Potem ko se je Asseco Resovia Rzeszow, za katero igra Klemen Čebulj, prejšnji konec tedna po zaključeni karanteni uspešno vrnila na odbojkarska igrišča, je tokrat morala priznati premoč tretjemu moštvu prvenstva, Trefl Gdansku. Čebulj je na tekmi 14. kroga poljskega prvenstva ob 47-odstotni uspešnosti na sprejemu ter dveh asih in enem bloku skupno prispeval osem točk. V ženski poljski prvi ligi je ekipa Žane Zdovc Sporer, DPD Legionovia, s 3:0 premagala Energo MKS Kalizs in trenutno zaseda sedmo mesto prvenstvene lestvice. Slovenska odbojkarica se v 10. krogu ni vpisala v statistiko. V Turčiji so dekleta pretekli teden odigrala dva kroga (17. in 18.). Ilbank Eve Morije dvakrat gladko izgubil, naprej proti Karayollariju, potem pa še proti Aydinu. Slovenska podajalka je na prvi tekmi dosegla dve točki, na drugi pa tri, od tega dve v bloku. Poraz je z ekipo AtlasGlobal Yesilyurt doživela tudi Lana Ščuka, in sicer proti Nilüferju. Ščuka, ki je bila v napadu 48-odstotno uspešna, je dosegla 13 točk.