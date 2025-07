Tonček Štern: Prva tekma, prva zmaga, smo zadovoljni

Slovenski odbojkarji so domači turnir Lige narodov v ljubljanskih Stožicah odprli z zmago s 3:1 proti Kanadi. Serijo štirih tekem bodo nadaljevali nocoj ob 20.30, ko se bodo pomerili z Nizozemsko. Po petkovem premoru jih konec tedna čakata še obračuna z Italijo (sobota) in Srbijo (nedelja). V nedeljo se bo od slovenskih ljubiteljev odbojke poslovil Dejan Vinčić, ki bo še zadnjič oblekel reprezentančni dres.

Pomlajena slovenska odbojkarska reprezentanca je proti Kanadi zabeležila peto zmago letošnje Lige narodov in se povzpela na osmo mesto lestvice VNL. S tem se je pridružila skupini štirih ekip, ki z razmerjem zmag in porazov 5:4 zasedajo mesta od sedmega do desetega. Prva zmaga v domačih Stožicah je razumljivo slovenskim odbojkarjem vlila moči za nadaljevanje turnirja. "Glede na to, da je prva tekma doma, smo začeli nekoliko pod stresom. Kmalu smo nato našli svoj ritem in odigrali vse skupaj na visoki ravni. Sicer nam je ob koncu nekoliko padla koncentracija, bili smo malo utrujeni in zaradi tega tudi naredili nekaj nepotrebnih napak. Toda, prva tekma, prva zmaga, mislim, da smo lahko zadovoljni z vsem skupaj," je po koncu dejal Tonček Štern.

"Zagotovo smo zelo zadovoljni s to prvo zmago. Na tekmeca smo se dobro pripravili, a hitro je postalo jasno, da imajo tudi oni široko klop: vsak, ki je stopil na igrišče, je pokazal kakovostno igro. Na srečo smo jih uspeli streti v drugem nizu, nato pa sta tudi tretji in četrti potekala po naših željah. Kljub zmagi smo v igri še vedno imeli nekaj pomanjkljivosti, tudi napake, ki si jih na najvišji ravni ne bi smeli privoščiti. A zadovoljni smo s pristopom in rezultatom. Zavedamo se, da nas že jutri čaka nova, zelo podobna preizkušnja," pa je bil ob koncu jasen Rok Možič. Poudaril je tudi: "Današnja zmaga je bila izjemno pomembna, če bi izgubili, bi se lahko skoraj poslovili od zaključnega turnirja. Kanada bi nas prehitela, poleg nje pa še nekaj drugih reprezentanc. Zdaj imamo pet zmag, ciljamo na osem, najmanj pa sedem. Potem bomo videli, ali bo to dovolj."

Slovenci so torej s trenutnim osmim mestom še vedno močno v boju za zaključni turnir, ki bo potekal na Kitajskem. "Odlična popotnica za nadaljevanje turnirja. Začetek je bil nekoliko živčen, saj se pozna, da dva tedna nismo bili v tekmovalnem ritmu. Le tekme nas lahko dvignejo na pravo raven. Na koncu smo povsem zasluženo slavili – držali smo se našega sistema tudi po izgubljenem prvem nizu, zato smo lahko zelo zadovoljni, da so tri točke in zmaga ostale doma," pa je dodal Jani Kovačič. Slovenski navijači so se tudi tokrat izkazali in že prvi dan dodobra napolnili stožensko dvorano. "Tako podporo s tribun smo pričakovali. V zadnjih letih je to že stalnica, a občutki ob tem so še vedno izjemni – gredo ti kocine pokonci, ko zaslišiš himno, in ko vidiš, da te občinstvo podpira tudi po slabšem nizu. Iskrena hvala vsem navijačem, upam, da nas bodo množično podprli tudi na naslednjih tekmah," je še zaključil Kovačič.