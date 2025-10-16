Odbojka
Po devetih letih v tujini spet doma in lačen zmag z ACH Volleyjem
Slovenski odbojkarski reprezentant Tonček Štern se je po devetih sezonah v tujini vrnil v domovino in postal eden najvidnejših članov ambicioznega ACH Volleyja. 29-letni stroj za doseganje točk komaj čaka prve uradne tekme, čeprav se zaveda, da bo dvoboj uvodnega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti nizozemski zasedbi Orion Stars morda celo najzahtevnejši na poti do igranja med evropsko elito.
