Odbojka
Tours: Ljubljančani v boj za pokal CEV
Ljubljanski odbojkarji bodo na zadnji, šesti tekmi elitne Lige prvakov lovili nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV, v Toursu jih čaka obračun z zasedbo, ki so jo v tem delu tekmovanja že ugnali, v Stožicah so slavili s 3:0. Čeprav Francozi v skupini A še niso vpisali zmage, v ljubljanskem taboru opozarjajo, da bo naloga zahtevna, gostitelji bodo imeli prednost domačega parketa in podporo navijačev, kar prinaša dodatno energijo. Prenos dvoboja bo od 20. ure na VOYO.
