Odbojka

Tours: Ljubljančani v boj za pokal CEV

Tours, 18. 02. 2026 19.09 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.M.
ACH - Trentino

Ljubljanski odbojkarji bodo na zadnji, šesti tekmi elitne Lige prvakov lovili nadaljevanje evropske sezone v pokalu CEV, v Toursu jih čaka obračun z zasedbo, ki so jo v tem delu tekmovanja že ugnali, v Stožicah so slavili s 3:0. Čeprav Francozi v skupini A še niso vpisali zmage, v ljubljanskem taboru opozarjajo, da bo naloga zahtevna, gostitelji bodo imeli prednost domačega parketa in podporo navijačev, kar prinaša dodatno energijo. Prenos dvoboja bo od 20. ure na VOYO.

ODBOJKA ACH TOURS LIGA PRVAKOV CEV

Ljubljančani se spogledujejo z evropskim pokalom: Čaka nas ena najpomembnejših tekem

