Tours: Ljubljančani v boj za pokal CEV

Moški s tremi lasmi na glavi je prišel k frizerju in rekel: "Napravite mi frizuro!" Frizer ga je začel česati, pri tem pa mu je izpulil en las. "Kaj bova pa zdaj?" je vprašal frizer. "Počešite me na prečko!" "Frizer ga je spet začel česati, ko je izpadel še en las. "In zdaj?" je vprašal frizer. "Ah, kar pustite skuštrano!"