Trenerki prekipelo zato se je znesla nad igralko

Na družabnih omrežjih se je sicer že oglasil Lipetskov športni direktor Roman Pristovakin, ki je izkušeni trenerki stopil v bran: "Ljudmilo poznam zel odolgo časa in vem, da je zelo prijazna oseba. Obnašanje, ki ga je pokazala zanjo ni značilno in lahko vam povem, da ji je žal zato dejanje." o morebitnih sankcijah za trenerko pa ni želel govoriti: "Vsak je žel kdaj storil napako, kajne? Ljudmila je priznala, da je reagirala narobe tako da me ne skrbi, da bi se to ponovilo. "