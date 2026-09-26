Gremo po novo bronasto medaljo?

Nov poraz v polfinalu evropskega prvenstva odpira vedno isto rano. Poljaki so Slovence premagali že v Rimu leta 2023 na isti ravni tekmovanja, še huje je bilo v Parizu na olimpijskih igrah leta 2024, ko so jih s turnirja izločili v četrtfinalu.
Toda kljub vnovičnemu šoku slovenskih odbojkarjev se zdi, da so se zavedali, da so bili Poljaki enostavno preveč dobri, sami pa so dali vse od sebe, kar žal ni zadostovalo za veliki finale. V slovenskem taboru tako po tekmi ni bilo preveč sklonjenih glav. Poudarjali so, da so pripravljeni na sobotno tekmo, ko se bodo borili za novo kolajno na evropskem prvenstvu.
Njihov nasprotnik bodo Finci, ki so v drugem polfinalu z 1:3 izgubili proti Franciji. Tudi oni bodo v tekmo vstopili z ogromnim motivom, saj se jim ponuja priložnost za zgodovinski uspeh. Če so Slovenci v zadnjih letih bojev za medalje že vajeni, je položaj Fincev povsem drugačen. Prav zato v njihovem taboru napovedujejo, da se bodo za bronasto medaljo borili kot nori.
"Pričakujem eno zares dobro, napeto tekmo, dali bomo vse od sebe, saj imamo neverjetno priložnost, da Finski priigramo sploh prvo medaljo nasploh. Zagotovo bo izjemna bitka," je dejal Nooa Marttila.
Ob tem se dobro zaveda, kakšen tekmec bo stal na drugi strani mreže.
"Vem, da so zelo močna ekipa, to dokazuje tudi bronasta medalja iz letošnje Lige narodov. Imajo zelo dober napad," pa je povedal o Slovencih. Za Slovenijo bi bila nova bronasta medalja še en velik uspeh. Hkrati pa se ob vseh teh uvrstitvah med najboljše vedno znova vrača vprašanje, ki ga je ob tako uspešni generaciji skoraj nemogoče preslišati.
Kdaj bo za zlato na vrsti Slovenija?
Ne glede na razplet letošnjega evropskega prvenstva se obdobje velikih izzivov za slovenske odbojkarje še ne končuje. Že prihodnje leto jih čaka svetovno prvenstvo na Poljskem, ki bo imelo še dodatno težo, saj bo predstavljalo naslednjo možnost za preboj na olimpijske igre v Los Angelesu 2028.
Tri najvišje uvrščene reprezentance na svetovnem prvenstvu, ki si olimpijske vozovnice še ne bodo zagotovile, bodo namreč neposredno napredovale na olimpijski turnir. Če Sloveniji to ne bi uspelo, bo zadnja možnost še svetovna lestvica po rednem delu Lige narodov leta 2028, prek katere bodo podeljene še tri vozovnice.
Leto 2028 pa bo prineslo tudi novo evropsko prvenstvo, na katero si bo Slovenija še morala zagotoviti nastop. Možnosti za nove medalje in predvsem za napad na zlato, ki se slovenskim odbojkarjem kljub dolgoletni pripadnosti evropskemu vrhu še vedno izmika, torej ostajajo.
Ob vsem skupaj pa se vse bolj odpira tudi vprašanje, koliko časa bo jedro te izjemno uspešne generacije še vztrajalo na najvišji ravni in ali bi lahko prav obdobje do Los Angelesa predstavljalo eno zadnjih velikih poglavij, da Slovenci naredijo še tisti zadnji korak. Korak, ki je v vseh teh letih ostal edini neizpolnjeni cilj generacije, ki je slovensko odbojko postavila tja, kamor je pred njenim vzponom le stežka pogledovala, ob bok največjim.
Nihče zares ne ve, koliko priložnosti bo ta generacija še dobila, a dokler jih dobiva in dokler ostaja v družbi najboljših, ostaja tudi možnost, da se bo nekoč vse sestavilo, kot si vsi želijo.
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