Gremo po novo bronasto medaljo?

Nov poraz v polfinalu evropskega prvenstva odpira vedno isto rano. Poljaki so Slovence premagali že v Rimu leta 2023 na isti ravni tekmovanja, še huje je bilo v Parizu na olimpijskih igrah leta 2024, ko so jih s turnirja izločili v četrtfinalu.

Toda kljub vnovičnemu šoku slovenskih odbojkarjev se zdi, da so se zavedali, da so bili Poljaki enostavno preveč dobri, sami pa so dali vse od sebe, kar žal ni zadostovalo za veliki finale. V slovenskem taboru tako po tekmi ni bilo preveč sklonjenih glav. Poudarjali so, da so pripravljeni na sobotno tekmo, ko se bodo borili za novo kolajno na evropskem prvenstvu.

Njihov nasprotnik bodo Finci, ki so v drugem polfinalu z 1:3 izgubili proti Franciji. Tudi oni bodo v tekmo vstopili z ogromnim motivom, saj se jim ponuja priložnost za zgodovinski uspeh. Če so Slovenci v zadnjih letih bojev za medalje že vajeni, je položaj Fincev povsem drugačen. Prav zato v njihovem taboru napovedujejo, da se bodo za bronasto medaljo borili kot nori.

"Pričakujem eno zares dobro, napeto tekmo, dali bomo vse od sebe, saj imamo neverjetno priložnost, da Finski priigramo sploh prvo medaljo nasploh. Zagotovo bo izjemna bitka," je dejal Nooa Marttila.

Ob tem se dobro zaveda, kakšen tekmec bo stal na drugi strani mreže.

"Vem, da so zelo močna ekipa, to dokazuje tudi bronasta medalja iz letošnje Lige narodov. Imajo zelo dober napad," pa je povedal o Slovencih. Za Slovenijo bi bila nova bronasta medalja še en velik uspeh. Hkrati pa se ob vseh teh uvrstitvah med najboljše vedno znova vrača vprašanje, ki ga je ob tako uspešni generaciji skoraj nemogoče preslišati.