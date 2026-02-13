Naslovnica
Odbojka

'Trinajst prejetih asov je preveč za to raven odbojke'

Ljubljana, 13. 02. 2026 11.06 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
ACH - Trentino

Odbojkarji ACH Volleyja so se v dvoboju 5. kroga Lige prvakov dobro upirali favoriziranemu Trentinu (1:3), ki je "le" v drugem nizu - dobil ga je z osmimi točkami razlike s 25:17 - nadigral Ljubljančane. V preostalih treh nizih pa so varovanci Igorja Kolakovića znova pokazali, da so zasluženo del elitnega odbojkarskega klubskega tekmovanja.

Padec zbranosti ACH-ja v zaključkih nizov in pa skupno kar 13 asov gostujoče zvezdniške zasedbe sta bila v skorajda polnem Tivoliju odločilna dejavnika za četrti poraz oranžnih zmajev v letošnji Ligi prvakov.

Dobljeni niz na 22 in na splošno dobra igra varovancev črnogorskega strokovnjaka Igorja Kolakovića vlivata upanje pred zadnjo tekmo skupinskega dela in gostovanjem v Franciji, kjer bodo odbojkarji ACH Volleyja prihodnji teden z morebitno zmago želeli podaljšati evropsko sezono z uvrstitvijo v četrtfinale Pokala Cev.

Odbojkarji ACH Volleyja so se dobro upirali italijanskemu velikanu Trentinu.
Odbojkarji ACH Volleyja so se dobro upirali italijanskemu velikanu Trentinu.
FOTO: Damjan Žibert

"Izjemen spektakel v polni dvorani Tivoli, ki nam je vlivala moči do samega zaključka. Občutki so mešani, imeli smo zelo dober vstop v tekmo in pobudo do samega zaključka uvodnega niza, v katerem pa so nas nasprotniki z odličnimi začetnimi udarci zaustavili," so bile uvodne misli trenerja Kolakovića ob porazu z 1:3 v nizih in dodal:

"Trinajst prejetih asov je preveč na tako visoki ravni in ta element igre je tokrat odločil zmagovalca. Sedaj nam preostane boj za tretje mesto in izjemno pomembno gostovanje prihodnji teden v Franciji."

Tonček Štern je bil s 26 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu ACH-ja.
Tonček Štern je bil s 26 točkami najučinkovitejši posameznik v dresu ACH-ja.
FOTO: Damjan Žibert

 

Tonček Štern: "Imeli so pripravljen odgovor na vse."

Pri Ljubljančanih je bil s 26 točkami neustavljiv izvrstni reprezentančni korektor Tonček Štern, ki je bil sicer zadovoljen s predstavo svojega moštva, a je v isti sapi dodal, da si proti tako kakovostnemu tekmecu, kot je italijanski Trentino, ne bi smeli privoščiti večjih padcev zbranosti.

"Trentino je imel pripravljene odgovore na vse naše poteze. Po vsaki naši dobri točki so oni odgovorili z izjemnim servisom. Trudili smo se po najboljših močeh, dobili tretji niz in bili v četrtem do praktično samega zaključka v igri za izenačenje izida v nizih, a na koncu so prevladale njihove izkušnje," pa je povedal mlajši od bratov Štern.

odbojka liga prvakov ach volley trentino tonček štern

Spektakel v Tivoliju: Trentino boljši po štirih nizih

