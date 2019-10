Na Poljskem počastili trojico srebrnih odbojkarskih junakov

Slovenski odbojkarji so imeli letos zelo dolgo in naporno delovno poletje, saj so tekmovali na različnih "frontah". Najprej so se prebili v elitno skupino Lige narodov, nato so jih čakale še kvalifikacije za Olimpijske igre (tukaj niso bili uspešni, a imajo še popravni izpit v zahtevni skupini, ki bo na sporedu v Nemčiji na začetku prihodnjega leta), nato pa so sledile nove priprave in evropsko prvenstvo. Na krilih navijačev so bili v dvorani Stožice praktično nepremagljivi in so se prebili do finala, kjer pa so v Parizu izgubili proti Srbiji.

Srebrno odličje na Eurovolleyju je vrhunski dosežek slovenske odbojke, kar priznavajo tudi na Poljskem, kjer ta dinamična igra žanje veliko zanimanja, zelo kvalitetna je njihova reprezentanca, poljski klubi pa so tudi izjemno močni v evropskih konkurenci. Zato so v klubu Czerni Radom počastili naše tri reprezentante, ki so se pridružili ekipi. Na Twitterju so zapisali:"Vice prvaki Evrope so z nami. Pozdravljamo Dejana Vinčića, Alena Pajenka in našega novega igralca Alena Šketa."

Klubske sezone so se že začele, slovenska trojica pa se je moštvu pridružila na začetku tega tedna, po EP so dobili nekaj prostih dni. V enem od od člankov na spletni strani kluba hvalijo slovensko reprezentanco za igre na Eurovolleyju, med drugim so zapisali: "Čestitke celotni slovenski reprezentanci za takšen vrhunski dosežek na prvenstvu in veselimo se prihoda odbojkarjev v klub."