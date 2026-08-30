"Tudi Nizozemke so premagljive"

Saša Planinšec , Eva Pavlović Mori in druščina odštevajo ure do ponedeljkovega obračuna v osmini finala z Nizozemkami, ki v svoji skupini v azerbajdžanskem Bakuju niso navdušile. Šele z zmago v zadnjem krogu proti (so)gostiteljicam turnirja Azerbajdžankam so si odbojkarice iz dežele tulipanov zagotovile malce boljše izhodišče pred obračuni na izpadanje.

Slovenke so v dozdajšnjem (skupinskem) delu evropskega prvenstva prikazale odlične predstave. Morda le v uvodnih dveh nizih proti objektivno slabšim Latvijkam so varovanke selektorja Alessandra Oreficeja (za)igrale z močno zavoro, da bi v naslednjih treh nizih postavile stvari na svoje mesto za, kot se je izkazalo pozneje, odločilno zmago, s katero so potrdile preboj v izločilne boje na letošnjem EP-ju v Carigradu.

"Nismo pričakovale, da se bomo v osmini finala srečale z Nizozemsko. Očitno je bila Belgija boljša. Glede na to, da smo z Belgijkami že igrale prijateljske tekme in približno vemo, kje smo, so očitno tudi Nizozemke premagljive. Vemo, da so izkušena ekipa, ki je nastopala na vseh velikih tekmovanjih in osvajala medalje, zato pričakujemo zanimivo tekmo," je o tekmicah v osmini finala uvodoma povedala izkušena podajalka slovenske reprezentance Eva Pavlović Mori in dodala.

"Igrajo hitro, imajo kakovostne igralke in veliko možnosti za rotacije. Vseeno mislim, da imamo dobre možnosti za zmago, če bomo naredile tisto, kar si bomo zadale, in upoštevale trenerjeva navodila." Tudi selektor Alessandro Orefice se zaveda kakovosti naslednjih tekmic, a poudarja, da so njegove varovanke zahtevnih obračunov že vajene.

"Po skupinskem delu tekmovanja smo že vajeni igrati proti močnim reprezentancam. Nizozemska je zelo dobra ekipa, ki igra odbojko na visoki ravni. Na njihovih zadnjih tekmah sem opazil, da so naredili nekaj sprememb. Kljub temu gre za izkušeno zasedbo. Poznam tudi veliko njihovih igralk, ki v Evropi igrajo na zelo visoki ravni," pa je o Nizozemkah povedal italijanski strokovnjak na slovenski klopi.