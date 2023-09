Tunizija prva na olimpijskem meniju slovenskih odbojkarjev

"Sam res nisem igral proti njim, so pa se starejši fantje z njimi že merili. Tudi na pripravljalnem turnirju v Mariboru smo igrali proti dvema afriškima reprezentancama, ki igrata podobno odbojko. Vemo, da nam ne bo lahko. Vse te reprezentance znajo igrati odbojko, če jim to pustiš. Mi bomo dali vse od sebe, da jim to preprečimo," je še dodal mladi Mariborčan.

"V redu je, da imamo na začetku turnirja nekoliko lažje tekmece, a tudi te tekme bo treba dobiti. Jasno je, da smo favoriti, a nikogar ne smemo podcenjevati, tudi Tunizijcev ne. Vlogo favorita moramo potrditi na igrišču, igrati zbrano od začetka do konca. V tem primeru ugoden rezultat ne bi smel izostati," je dejal slovenski sprejemalec Rok Možič , ki doslej proti Tunizijcem še nikoli ni igral in jih niti ne pozna.

Tako kot Slovenija je tudi Tunizija septembra igrala na celinskem prvenstvu. Medtem ko so Slovenci na evropskem zasedli tretje mesto, so bili Tunizijci na afriškem peti, potem ko so izgubili četrtfinalni obračun proti Kamerunu, ki je na koncu zasedel četrto mesto (v finalu je Egipt premagal Alžirijo), s Slovenijo pa se je pred prvenstvom meril na pripravljalnem turnirju v Mariboru, kjer je bila Slovenija z rezervno postavo boljša s 3:2.

Ker bo Slovencem treba skozi turnir tudi hraniti moči za odločilne tekme na koncu, je povsem možno, da bo selektor Gheorghe Cretu tudi proti Tunizijcem ponudil priložnost nekaterim rezervistom.

"Mislim, da bo to potrebno, saj je skoraj nemogoče, da bi prva postava zdržala celoten turnir. V devetih dnevih bomo odigrali sedem tekem in treba bo porazdeliti moči. Verjamem, da so tudi igralci s klopi sposobni premagati Tunizijce in še nekatere reprezentance, zato upam, da bodo dobili priložnost. Če pa ne bo šlo, jih bomo pa zamenjali," se prosti igralec Jani Kovačič nadeja, da mu ne bo treba igrati vseh sedmih tekem od začetka do konca.

Slovenija in Tunizija sta se doslej pomerili na dveh uradnih tekmah, obe so Slovenci dobili s 3:0. Leta 2016 v svetovni ligi, leta 2019 pa v olimpijskih kvalifikacijah.

Po Tuniziji bodo tekmeci Slovencev, ki bodo na turnirju lovili vsaj drugo mesto in s tem vozovnico za Pariz, še Turki, Finci, Egipčani, Japonci, Američani in Srbi.