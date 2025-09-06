Turkinje se bodo borile za zlato na odbojkarskem SP

Po izenačenem uvodu prvega niza so Japonke zaigrale precej bolje v vseh segmentih igre in povedle z 1:0. To je bil prvi izgubljen niz Turkinj na prvenstvu, pred tem so bile edine, ki so imele popoln izkupiček. V drugem nizu so Turkinje najprej povedle s 6:3 in 11:6, tekmice so znižale na dve ročki razlike (9:11). A Turkinj to ni zmotilo, nadaljevale so do 21:13, ko je vse bolje deloval njihov blok in niz uspešno privedle do konca.
Turkinje so tudi v tretjem nizu povedle s 6:3, a so azijske tekmice po daljši izmenjavi udarcev izenačile na 7:7. Po delnem izidu 4:1 za Turkinje (11:8) so te uspešno tudi nadaljevanje in po izidu 22:13 znova veliko razliko brez težav spremenile v vodstvo v nizih.
Četrtega so tudi bolje začele, a so Japonke nato povedle z 8:7 in 16:14. Nadaljevale so do vodstva z 21:17 ter nato prišle do priložnosti za izenačenje v nizih. A so Turkinje izenačile in povedle s 25:24. Drugo zaključno žogo za zmago so nato izkoristile.
Turkinje so azijske tekmice pred tem zadnjič premagale po štirih nizih septembra 2023. Japonska je tudi ena izmed najuspešnejših udeleženk SP s po tremi zlatimi in srebrnimi medaljami in bronom, a so bile zadnjič na zmagovalnem odru leta 2010. V letošnji ligi narodov so bile četrte in so peta reprezentanca sveta. Na drugi strani so prvakinje stare celine mesto višje in so sploh prvič prišle do polfinala in finala na SP. Medalje pred tem še niso osvojile, pred 15 leti so bile najvišje doslej na šestem mestu.
Drugi polfinale bo prinesel dvoboj izjemno uspešnih ekipe, finalistk lige prvakov letos, ko so v odločilni tekmi Italijanke po izgubljenem uvodnem nizu dobile naslednje tri in osvojile naslov. Brazilke še nikoli niso bile svetovne prvakinje, štirikrat so bile srebrne, nazadnje na prejšnjem SP 2022, ter enkrat so bile bronaste. Italijanke so svetovni naslov osvojile leta 2002, drugi dve uvrstitvi na stopničke so dosegle na prejšnjih dveh SP, srebro leta 2018 in bron leta 2022. Italija ni izgubila uradne tekme že več kot 15 mesecev, od 1. junija 2024, neporažene so na 34 zaporednih tekmah.
