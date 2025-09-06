Turkinje se bodo borile za zlato na odbojkarskem SP

Po izenačenem uvodu prvega niza so Japonke zaigrale precej bolje v vseh segmentih igre in povedle z 1:0. To je bil prvi izgubljen niz Turkinj na prvenstvu, pred tem so bile edine, ki so imele popoln izkupiček. V drugem nizu so Turkinje najprej povedle s 6:3 in 11:6, tekmice so znižale na dve ročki razlike (9:11). A Turkinj to ni zmotilo, nadaljevale so do 21:13, ko je vse bolje deloval njihov blok in niz uspešno privedle do konca.

Turkinje so tudi v tretjem nizu povedle s 6:3, a so azijske tekmice po daljši izmenjavi udarcev izenačile na 7:7. Po delnem izidu 4:1 za Turkinje (11:8) so te uspešno tudi nadaljevanje in po izidu 22:13 znova veliko razliko brez težav spremenile v vodstvo v nizih.