Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Turkinje se bodo borile za zlato na odbojkarskem SP

Bangkok, 06. 09. 2025 12.33 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Evropske prvakinje Turkinje so prve finalistke svetovnega prvenstva na Tajskem. V prvi polfinalni tekmi so premagale Japonsko s 3:1. Turčija je pred tem v četrtfinalu izločila Slovenke v njihovem prvem nastopu na SP.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po izenačenem uvodu prvega niza so Japonke zaigrale precej bolje v vseh segmentih igre in povedle z 1:0. To je bil prvi izgubljen niz Turkinj na prvenstvu, pred tem so bile edine, ki so imele popoln izkupiček. V drugem nizu so Turkinje najprej povedle s 6:3 in 11:6, tekmice so znižale na dve ročki razlike (9:11). A Turkinj to ni zmotilo, nadaljevale so do 21:13, ko je vse bolje deloval njihov blok in niz uspešno privedle do konca.

Turkinje so tudi v tretjem nizu povedle s 6:3, a so azijske tekmice po daljši izmenjavi udarcev izenačile na 7:7. Po delnem izidu 4:1 za Turkinje (11:8) so te uspešno tudi nadaljevanje in po izidu 22:13 znova veliko razliko brez težav spremenile v vodstvo v nizih.

Preberi še Slovenke na SP naredile 'velik korak za žensko reprezentanco'

Četrtega so tudi bolje začele, a so Japonke nato povedle z 8:7 in 16:14. Nadaljevale so do vodstva z 21:17 ter nato prišle do priložnosti za izenačenje v nizih. A so Turkinje izenačile in povedle s 25:24. Drugo zaključno žogo za zmago so nato izkoristile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Turkinje so azijske tekmice pred tem zadnjič premagale po štirih nizih septembra 2023. Japonska je tudi ena izmed najuspešnejših udeleženk SP s po tremi zlatimi in srebrnimi medaljami in bronom, a so bile zadnjič na zmagovalnem odru leta 2010. V letošnji ligi narodov so bile četrte in so peta reprezentanca sveta. Na drugi strani so prvakinje stare celine mesto višje in so sploh prvič prišle do polfinala in finala na SP. Medalje pred tem še niso osvojile, pred 15 leti so bile najvišje doslej na šestem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi polfinale bo prinesel dvoboj izjemno uspešnih ekipe, finalistk lige prvakov letos, ko so v odločilni tekmi Italijanke po izgubljenem uvodnem nizu dobile naslednje tri in osvojile naslov. Brazilke še nikoli niso bile svetovne prvakinje, štirikrat so bile srebrne, nazadnje na prejšnjem SP 2022, ter enkrat so bile bronaste. Italijanke so svetovni naslov osvojile leta 2002, drugi dve uvrstitvi na stopničke so dosegle na prejšnjih dveh SP, srebro leta 2018 in bron leta 2022. Italija ni izgubila uradne tekme že več kot 15 mesecev, od 1. junija 2024, neporažene so na 34 zaporednih tekmah.

odbojka sp turčija
Naslednji članek

Slovenci odigrali prvo tekmo na Japonskem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215