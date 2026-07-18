Slovenci so jih v Beogradu postavili tri v vrsto: padla še Turčija

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Slovenski selektor Fabio Soli, ki v Beogradu ne more računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča, je na tekmi proti Turkom na klopi pustil še Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Roka Možiča, toda tudi še bolj pomlajena ekipa ni želela zaostajati za prejšnjimi predstavami bolj izkušenih kolegov. Tudi mladci, okrepljeni s kapetanom Tinetom Urnautom, so dokazali, da se hitro učijo, in so spravili na noge Turke, ki so imeli do tekme le en poraz več od Slovenije.

Fabio Soli FOTO: Damjan Žibert

Dvoboj je bil izenačen. Z izjemo drugega niza, ki so ga dobili Turki, se je odločalo v končnicah. Zelo spodbudno je, da je mlada slovenska ekipa pokazala največ, ko je bilo to najbolj potrebno.

Slovenija vs Turčija FOTO: Sofascore.com

Skozi vso tekmo je v slovenski vrsti blestel Nik Mujanovič, s 27 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Najbolj zaslužen je bil že za prvi niz, v katerem je Slovenija po vodstvu s 16:14 tekmecem dovolila pet zaporednih točk. A po zaostanku s 16:19 je na sceno stopil slovenski korektor. Najprej z napadalnimi akcijami, nato pa še s servisi, z dvema asoma je svoji ekipi zagotovil vodstvo s 23:21, kar je zadostovalo za 1:0 v nizih.

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V drugem nizu so bili Turki predvsem po zaslugi bloka boljši tekmec, v tretjem pa je spet odločala končnica, v kateri je imel spet glavno vlogo Mujanović. Najprej je poskrbel za vodstvo 21:18, nato je priboril še zaključno žogo, ki so jo Slovenci po napaki Turkov tudi izkoristili.

V tretjem nizu, ki se ni dosti razlikoval od prvega in tretjega, se je Mujanoviću pri nošenju odgovornosti pridružil Rok Bračko. V zelo pomembnih trenutkih je prispeval dva asa, naprej za vodstvo 15:13 in nato še za 23:20. Prvo zaključno žogo je priboril Sašo Štalekar, tekmo pa so z napako končali kar Turki. Slovenci bodo turnir in s tem tudi redni del lige končali v nedeljo z obračunom proti Srbiji. Izid, liga narodov, 3. turnir:

Turčija - Slovenija 1:3 (20:25, 21:25, 25:22, 23:25)