Turki in Poljaki prvi četrfinalisti svetovnega prvenstva

Slovenski odbojkarji se bodo za vstopnico v četrtfinale borili v ponedeljek proti Američanom.

Turki in Nizozemci so odprli izločilne boje na 21. SP v zgodovini. Nizozemci so bolje začeli dvoboj in v tesni končnici dobili prvi niz, tudi v drugem so vseskozi pretili tekmecem, a bili v končnici prekratki.

To je sprostilo Turke, ki so zanesljivo dobili tako tretji kot četrti niz in se s tem že razveselili najboljše uvrstitve na SP v zgodovini. Pred tremi leti so na prvenstvu, ki sta ga gostili Poljska in Slovenija, zasedli 11. mesto.

V turški izbrani vrsti je bil daleč najboljši posameznik Adis Lugumdžija s 28 točkami, pri Nizozemcih pa Michiel Ahyi z 21.

Favorizirana Poljska, ki so na zadnjih treh svetovnih prvenstvih osvojili dve zlati in srebrno kolajno, ni imela pretirano težkega dela proti Kanadi. Prvi niz je dobila zanesljivo, dolgo časa je kazala, da bo tudi drugega, saj je vodila do končnice. Kanadčani so jo ujeli na 21. točki, prvič povedli s 24:23, nato pa izkoristili že prvo zaključno žogo.