Turki in Poljaki prvi četrfinalisti svetovnega prvenstva

Turki in Nizozemci so odprli izločilne boje na 21. SP v zgodovini. Nizozemci so bolje začeli dvoboj in v tesni končnici dobili prvi niz, tudi v drugem so vseskozi pretili tekmecem, a bili v končnici prekratki.
To je sprostilo Turke, ki so zanesljivo dobili tako tretji kot četrti niz in se s tem že razveselili najboljše uvrstitve na SP v zgodovini. Pred tremi leti so na prvenstvu, ki sta ga gostili Poljska in Slovenija, zasedli 11. mesto.
V turški izbrani vrsti je bil daleč najboljši posameznik Adis Lugumdžija s 28 točkami, pri Nizozemcih pa Michiel Ahyi z 21.
Favorizirana Poljska, ki so na zadnjih treh svetovnih prvenstvih osvojili dve zlati in srebrno kolajno, ni imela pretirano težkega dela proti Kanadi. Prvi niz je dobila zanesljivo, dolgo časa je kazala, da bo tudi drugega, saj je vodila do končnice. Kanadčani so jo ujeli na 21. točki, prvič povedli s 24:23, nato pa izkoristili že prvo zaključno žogo.
Slab odigrana končnica drugega niza pa je zdramila favorite. V nadaljevanju ni imela več težav, zanesljivo so prišli do zmage in dvoboja s Turčijo.
Kamil Semeniuk je dosegel 18 točk, Bartosz Kurek 15, Alfredo Leon pa 14, od tega tri z asi, servis je bil nasploh močno orožje Poljakov. Najučinkovitejši igralec tekme je bil s 23 točkami Kanadčan Sharone Vernon-Evans.
V nedeljo bosta tekmi Argentina - Italija in Belgija - Finska, v ponedeljek pa bodo nastopili tudi Slovenci.
Varovance italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija po drugem mestu v skupinskem delu čakajo Združene države Amerike, najboljša reprezentanca skupine D. Dvoboj se bo v Pasayu začel ob 14. uri. Še prej bo obračun Bolgarije in Portugalske.
V torek bosta za konec osmine finala še tekmi med Tunizijo in Češko ter Srbijo in Iranom.
Prvenstvo se bo nato nadaljevalo v sredo in četrtek s četrtfinalnimi tekmami, polfinale bo naslednjo soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo, 28. septembra.
* Izločilni boji:
- osmina finala:
- sobota, 20. september:
Turčija - Nizozemska (2) 3:1 (-27, 23, 16, 19)
Poljska - Kanada (1) 3:1 (18, -23, 20, 14)
- nedelja, 21. september:
Argentina - Italija (3)
Belgija - Finska (4)
- ponedeljek, 22. september:
09.30 Bolgarija - Portugalska (6)
14.00 ZDA - Slovenija (5)
- torek, 23. september:
Tunizija - Češka (7)
Srbija - Iran (8)
- četrtfinale:
- sreda, 24. september:
09.30 Poljska/Kanada - Turčija (Č1)
14.00 zmagovalec 3 - zmagovalec 4 (Č2)
- četrtek, 25. september:
09.30 zmagovalec 5 - zmagovalec 6 (Č3)
14.00 zmagovalec 7 - zmagovalec 8 (Č4)
- polfinale:
- sobota, 27. september:
08.30 zmagovalec Č1 - zmagovalec Č2
12.30 zmagovalec Č3 - zmagovalec Č4
- nedelja, 28. september:
08.30 tekma za 3. mesto
12.30 finale
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.