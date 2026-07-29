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Odbojka

'Turki so odlični, a Slovenija je boljša reprezentanca'

Ningbo, 29. 07. 2026 13.42 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slovenija - Turčija

Slovenski odbojkarji so zaključni turnir letošnje izvedbe Lige narodov v kitajskem Ningboju začeli z odliko. Natančneje z zmago v četrtfinalu proti Turčiji, ki se je kljub porazu s 3:0 v nizih vnovič izkazala za sila neugodno tekmico za našo izbrano vrsto. Rok Možič in Sašo Štalekar sta po uvrstitvi v polfinale omenjenega tekmovanja za odločilen dejavnik uspeha izpostavila zbranost v ključnih trenutkih tekme.

Slovenci so po zelo dobrem vstopu v tekmo in še nekoliko boljšem nadaljevanju uvodni niz dobili s 25:21. Sredi drugega niza so si varovanci selektorja Fabia Solija prav tako že priigrali nekaj točk prednosti (15:12), a jih zaradi nepotrebnih napak na obeh straneh igrišča hitro tudi zapravili.

Sledila je neverjetno napeta končnica, v kateri pa so nekaj manj napak storili trikratni evropski podprvaki (2015, 2019 in 2021), ki so drugi niz dobili po podaljšani igri s 35:33. "Najprej moramo proslaviti ta uspeh, saj to, kar smo prikazali in dosegli do zdaj, ni nekaj samoumevnega," je po uvrstitvi v polfinale letošnje izvedbe Lige narodov uvodoma dejal slovenski selektor Soli in nadaljeval.

"V zadnjem nizu nismo imeli pravega 'ubijalskega instinkta', vendar imamo v ekipi veliko izkušenih igralcev. V določenih trenutkih smo začeli preveč razmišljati in tako izgubili pravi ritem igre. V različnih situacijah smo preveč čakali in analizirali. Med tekmo sem igralcem rekel, naj bodo sproščeni, naj ne razmišljajo preveč in naj uživajo. Potruditi se moramo, da čim bolje serviramo, držimo žogo čim višje, vse to pa je mogoče doseči le, ko odigraš veliko tekem na tej ravni. V našem življenjepisu takšnih izkušenj še ni veliko, zato sem na ekipo še toliko bolj ponosen. Uspešno smo prestali težke trenutke, ostali zbrani in se uvrstili v polfinale, kar je nekaj izjemnega," je dodal vidno zadovoljni italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

Slovenska reprezentanca je tudi večji del tretjega niza narekovala ritem igre in v nekem trenutku povedla že s petimi točkami naskoka (19:14). Takrat pa se je znova nekaj zalomilo in Turčija je še drugič na tekmi izsilila podaljšano igro. Ta se je zaključila z 39:37 v korist kapetana Tineta Urnauta in druščine.

"Začetek je bil zelo nervozen tako z naše kot tudi z njihove strani, ampak sem vesel, da smo dokaj hitro prevzeli pobudo, pokazali, kdo je boljša ekipa, in niz dokaj mirno pripeljali do konca. Sledila sta dva zelo napeta niza. Mislili smo, da smo jih ob koncu drugega zlomili in da bo v tretjem lažje," je svoje videnje obračuna v Ningboju predstavil s 25 točkami najučinkovitejši slovenski posameznik na tekmi Rok Možič.

"Na Kitajsko smo prišli šele v nedeljo in imeli mogoče nekaj težav s spanjem, ampak to je normalno. Ne smemo se izgovarjati na takšne stvari, zagotovo pa moramo biti bolj pazljivi, da tekmecem ne dovolimo vrnitve v igro. Videli smo, da smo imeli določene težave. Proti nekoliko močnejši zasedbi bi se lahko vse skupaj še obrnilo in bi igrali četrti, morda tudi peti niz. Moramo biti zadovoljni. Zmagali smo s 3:0, se uvrstili v polfinale, kar je bil tudi naš glavni cilj, zdaj pa gremo naprej," je še pristavil odlični Možič.

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Slovenci prek Turčije do polfinala Lige narodov

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